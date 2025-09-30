Кенгуру в Берліні: поліція закликає до обережності

Кенгуру

У західній частині Берліна — у районі Шпандау — помітили валлабі, невеликого сумчастого родича кенгуру. За даними поліції, тварина втекла з рук власника й наразі перебуває на волі.

Про це пише агентство АР.

За словами головного інспектора Мартіна Гальвеґа, поліція вже припинила активне переслідування тварини, адже наразі вона не становить загрози безпеці громадян.

Повідомлення про валлабі надійшли від перехожих у неділю вранці. Приблизно 90-сантиметровий звір вислизнув до лісопарку поблизу й зник з поля зору правоохоронців.

Поліція зізнається, що не має спеціального обладнання для відлову сумчастих. Використовуються лише пледи або петлі, що застосовують для впіймання бродячих собак.

У соціальних мережах опубліковано відео: на ньому видно, як валлабі стрибає по темній вулиці, зупиняється й облизує свої лапи, поки голос жінки за кадром вигукує від здивування.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що валлабі належить приватному власнику, проте обставини, як він втік, поки що з’ясовуються.

Поліція просить громадян: якщо помітите тварину, зателефонуйте до поліції або служби відлову тварин. Також радять тримати дистанцію і не втрачати її з поля зору, щоб допомогти фахівцям підійти з безпечного боку.

Гальвеґ зазначив, що за понад 30 років служби ще ніколи не бачив випадку «полювання на кенгуру» у місті — такі інциденти справді рідкісні.

Нагадаємо, що в Австралії чоловік побився із кенгуру, який намагався втопити його пса.