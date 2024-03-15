Кенієць заявив, що він позашлюбний син Ілона Маска – фото

Чоловік із Кенії заявив, що американський мільярдер Ілон Маск – його справжній батько.

На сторінці X (колишній Twitter) користувач, який називає себе Ілоном Маском-молодшим, оприлюднив допис, де стверджує, що є позашлюбним сином винахідника.

Як доказ, він запостив своє фото, а також поділився історією знайомства своїх мами і "тата". Так, він повідомив, що його матір працювала менеджеркою кенійського готелю, де в 1990-х роках зупинявся Маск.

Dear Kenyans, please help me reconnect with my dad @elonmusk. In the early 90's my mom was a hotel manager at JW Marriot Masai Mara Lodge when Elon Musk toured here. I'm now living in abject poverty despite my dad being a dollar billionaire. A retweet will help me reconnect. pic.twitter.com/yd10o6okiE — Elon Musk Junior (@ElonMursq) March 11, 2024

"Любі кенійці, будь ласка, допоможіть мені відновити зв'язок з батьком Ілоном Маском. На початку 90-х моя мама була менеджеркою готелю JW Marriot Masai Mara Lodge, коли тут гастролював Ілон Маск. Зараз я живу в крайній бідності, попри те, що мій тато – доларовий мільярдер. Ретвіт допоможе мені відновити зв'язок", - написав він.

Зауважимо, всього у Маска 10 визнаних біологічних дітей від трьох різних жінок.

Нагадаємо, тим часом суперракета Starship Ілона Маска вперше здійснила успішний політ. Надважкий космічний корабель піднявся в небо і вийшов на орбіту після того, як два попередні польоти закінчилися вибухами.

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