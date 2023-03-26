Керівник поліції зізнався в успішному застосуванні екзорцизму для боротьби зі злочинними угрупованнями

Очільник колумбійської поліції генерал Генрі Санабрія заявив, що він разом з іншими поліцейськими вдавався до екзорцизму та молитов у своїй боротьбі зі злочинністю. Зокрема, начебто саме завдяки релігійному ритуалу “вигнання диявола” було знищено кокаїнового наркобарона Пабло Ескобара.

Такі несподівані зізнання шеф поліції Колумбії зробив в інтерв’ю місцевому виданню Semana.

Генерал Генрі Санабрія запевнив, що релігійні практики допомагали поліції протягом понад 50 років під час збройного конфлікту з кримінальними угрупованнями та повстанцями.

Він, зокрема, розповів про операції, під час яких були вбиті кокаїновий наркобарон Пабло Ескобар у 1993 році, воєначальник Революційних збройних сил Колумбії (FARC) на прізвисько “Моно Джоджой” у 2010 році і лідер партизанів Альфонсо Кано у 2011році.

“Існування диявола є певним. Я бачив його, я відчував його”, — сказав Генрі Санабрія, у робочому кабінеті якого встановлене гігантське розп’яття та велика кількість статуеток Діви Марії.

Керівник поліції стверджував, що злочинці часто використовують “чаклунство” і за всіма їхніми діями стоїть диявол. Як приклад протидії він наводив різні історії зі своєї практики, скажімо про поліцейського агента, який нібито пострілом із молитвою зумів смертельно поранити злочинця, який використовував “чаклунський амулет”.

Чинний президент Колумбії Густаво Петро відреагував на ці заяви, заявивши, що переконання Санабрії не впливають на те, як він виконує свою роботу.

“Ми намагаємося працювати так, щоб переконання не впливали на чинні правила, це так просто. Я думаю, він їх [правила] поважає, наскільки ми знаємо", - оцінив він.

Санабрія відомий своєю надмірною релігійністю у загалом світській країні. Зокрема, він активно критикує аборти, які дозволені в Колумбії до 24-го тижня вагітності, і використання презервативів, які, на його думку, є “абортивним методом”. Також він називав Гелловін “сатанинським” святом, а своїм опонентам радить піти о третій ночі на цвинтар, щоб відчути гнітючу присутність багатьох грішних душ.

Нагадаємо, для потреб поліції у Москві вирішили закупити бронепанелі з іконами та молитвами. Ікони повинні забезпечувати захист від куль, витримувати мороз, спеку та дощ.

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