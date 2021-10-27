"Кетмен": обвинувачений у подвійному вбивстві чоловік затягує судовий процес нявчанням

Зловмисника вивели із зали суду після того, як він постійно нявкав під час слухання.

Громадянин Ізраїлю Ніколас Гіль Перес, обвинувачений у вбивстві своєї матері та тітки в Аргентині, вигадав незвичний спосіб затягнути судовий процес.

Про це інформує Daily Mail.

Подвійного вбивцю вже прозвали "Кетменом" або "людиною-кішкою". Зловмисника вивели із зали суду після того, як він постійно нявкав під час слухання. 40-річний підозрюваний ігнорував прохання зберігати тишу. Перег, якому загрожує довічне ув’язнення, вимовив слово "няв" 55 разів з моменту, коли увійшов до зали суду.

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Прокурори вважають, що підсудний є психічно здоровим, просто намагається уникнути тримання під вартою та хоче потрапити до лікарні. Перег неодноразово нявкав, як кіт, під час попередніх судових засідань, також роздягався і навіть мочився перед суддями. Крім того підозрюваний одного разу змінив своє ім’я на анаграму Адольфа Гітлера.

Колишнього солдата Перега, звинувачують у тому, що він у січні 2019 року вбив свою 63-річну матір Пірію Сарусі і тітку 54-річну Лілі Перег, а потім сховав їхні тіла на землі в своєму занедбаному будинку на околиці Мендоси (Аргентина). Мати і тітка Перега приїхали з Ізраїлю, щоб відвідати його.

Раніше повідомлялося, що американка розчленувала тіло чоловіка і привласнила $120 тис. його пенсії.

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