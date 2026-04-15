Хаскі після грумінгу шокував власницю: що зробили з собакою (фото)

Власниця сибірського хаскі з Каліфорнії пережила справжній шок, коли прийшла забирати свого однорічного улюбленця з грумерського салону. Замість охайного пса вона побачила тварину, яка виглядала як абсолютно інше цуценя.

Своєю історією вона поділилась на Reddit, пише Newsweek.

Інцидент стався після того, як власниця вирішила трохи підстригти верхній шар шерсті свого хаскі, яка стала занадто кошлатою. Під час запису до салону її бабуся попросила зробити псу літню стрижку, сподіваючись, що це допоможе йому легше переносити спеку. Однак інтерпретація цього прохання грумерами виявилася радикальною.

«Я думав, що вони знатимуть, як стригти шерсть хаскі, але вони повністю поголили мою дитину налисо», — написала власниця на Reddit.

За візит жінка заплатила 160 доларів, проте результат її розлютив. Замість проріджування підшерстя собаку обстригли машинкою до самої шкіри. Користувачі мережі закликали власницю вимагати повного відшкодування коштів за зіпсований вигляд тварини.

Собака після грумінгу / © reddit

Чому голити хаскі небезпечно

Американський кінологічний клуб (AKC) наголошує: сибірські хаскі належать до порід із подвійною шерстю, що складається з густого підшерстя та захисного волосся. Така структура захищає собаку не лише від холоду, а й від перегріву та сонячних опіків.

Експерти з грумінгу наполегливо радять не голити такі породи, за винятком екстремальних випадків, як-от сильне збивання шерсті (ковтуни), що заважає шкірі дихати.

«Я вважаю, що будь-який порядний грумер для собак повинен знати, що хаскі чи будь-яку собаку з подвійною шерстю не голять. Я так хвилююся, що це пошкодить його підшерстя», — додала господарка собаки.

Коментатори на Reddit розділилися на два табори. Дехто вважає, що причиною стало погане спілкування та нечіткі інструкції з боку власників. Інші ж впевнені: професійний майстер ніколи не поголить хаскі налисо, навіть якщо про це просить клієнт.

«Як грумер, я вражений. Навіть у разі надзвичайного ущільнення або ковтунів, ви не голите жодну собаку, не сказавши власнику, що це потрібно зробити», — зазначив один із користувачів.

Досвідчені власники хаскі попереджають, що після такого гоління шерсть може ніколи не повернутися до свого первісного стану. У деяких випадках вона відростає нерівномірно, змінюючи текстуру та захисні властивості назавжди.

Нагадаємо, собаки часто нахиляють голову, коли чують знайомий голос або новий звук. Фахівець назвав три причини такої поведінки.