Хірурга оштрафували на $10 тисяч за публікацію фото пеніса пацієнта з тату свастики

Хірург / © Credits

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Хірург зі штату Квінсленд, Австралія, отримав догану і був оштрафований на $10 000 за те, що сфотографував пеніс коматозного пацієнта з татуюванням свастики, а потім поділився фото у груповому чаті WhatsApp.

Про це повідомляє New Zealand Herald.

Пацієнт із татуюванням потребував ортопедичної операції у квітні 2019 року після того, як у нього в руках вибухнула бомба з труб, яку він, як повідомляється, робив удома.

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Його інтубували і ввели в стан медикаментозної коми, коли хірург помітив ненависне татуювання. Тоді він зробив знімок статевого члена чоловіка та поділився ним у груповому чаті зі своїми колегами.

Скандал залишався непоміченим, доки 2020 року Офіс омбудсмена з питань охорони здоров’я не отримав інформацію про цю дивну пригоду. Відомство розпочало розслідування і встановило, що дії хірурга не мали «жодної клінічної чи медичної мети».

Трибунал, який розглядав суперечку, визнав, що хірург висловив жаль щодо приватного обміну фотографіями, але лікаря однаково оштрафували на величезну суму в 10 тисяч доларів і винесли догану.

«Пацієнт був непритомний і особливо вразливий», — сказав суд.

Незрозуміло, що сталося з пацієнтом після цієї тривалої драми, і чому він взагалі робив бомбу у себе вдома.

Нагадаємо, у чоловіка розірвалося яєчко після сильного кашлю.