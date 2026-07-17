Хлопчик, якого кинули до вольєра з крокодилами, переніс сім операцій: мати розповіла про його стан

Крокодил / © pexels.com

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У Великій Британії триває боротьба за одужання трирічного хлопчика, який у червні зазнав тяжких травм після того, як, за даними слідства, незнайомий чоловік кинув його з висоти близько 4,5 метра до вольєра з крокодилами в зоопарку Джонсона. Дитина вже перенесла сім операцій, а попереду на неї чекає тривала реабілітація.

Про це повідомило видання LADBible.

Мати хлопчика каже, що лікарі зробили все можливе, щоб врятувати дитину, однак попереду ще тривалий період фізичного та психологічного відновлення.

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За словами жінки, останню операцію провели 15 липня в лікарні Адденбрук у Кембриджі. Під час втручання хірурги видалили нерв із ноги хлопчика та пересадили його, щоб замінити пошкоджену ділянку нерва в лівій руці. Остаточний результат стане відомий лише через кілька місяців, коли медики зможуть оцінити, чи прижився трансплантат і чи вдасться відновити функції руки.

Мати дитини сподівається, що ця операція стане останньою на цьому етапі лікування, і якщо не виникне ускладнень, сім’я незабаром зможе повернутися додому.

Водночас жінка наголосила, що після виписування на них чекають нові випробування. За її словами, хлопчик потребуватиме тривалої реабілітації та відновлення не лише фізичного, а й психологічного здоров’я. Через це обоє батьків тимчасово залишили роботу, щоб бути поруч із сином.

«Ми не знаємо, якими будуть одужання і реабілітація станом на зараз, але знаємо, що наш син потребує нас більше, ніж будь-коли», — написала мати хлопчика.

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Інцидент стався 18 червня. За версією слідства, 30-річний чоловік із Норфолка кинув трирічну дитину з висоти приблизно 4,5 метра до вольєра з крокодилами. Вважається, що після падіння дитину атакував щонайменше один крокодил, перш ніж співробітники зоопарку встигли йог витягнути.

Дитину у критичному стані доправили до лікарні, де медики негайно розпочали лікування. Першою стала 12-годинна операція, під час якої хірурги відновлювали пошкоджені сухожилля, нерви, кровоносні судини, а також лікували переломи та значні ушкодження тканин обох рук, шиї, голови й обличчя.

Батьки зізналися, що ті години стали найважчими у їхньому житті. Перед операцією їм довелося підписати документи на випадок реанімації та можливої ампутації. Вони не були впевнені, що їхній син виживе.

Через чотири тижні після трагедії, за словами матері, хлопчик уже знову розмовляє з медичним персоналом, грається, користуючись ногами, та усміхається. Родина каже, що вражена його прогресом, хоча шлях до повного відновлення ще дуже тривалий.

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30-річного чоловіка, якого підозрюють у замаху на вбивство, затримали після інциденту, однак пізніше звільнили під заставу. Поліція повідомила, що на той момент він був непридатний до допиту. Також правоохоронці зазначили, що чоловік не був знайомий з дитиною, мав труднощі з навчанням і перебував на вулиці разом зі своїми опікунами.

Крім кримінального розслідування, відповідно до статті 42 Закону про догляд 2014 року, розпочато окрему перевірку щодо догляду й підтримки, які отримував підозрюваний. Такі розслідування проводять у випадках, коли існують підстави вважати, що доросла людина, яка потребує допомоги, могла зазнати неналежного догляду або не була належним чином захищена.

Нагадаємо, у США 11-річний Броді Террі залишився без руки після нападу алігатора. Хлопчика вже виписали з лікарні.

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