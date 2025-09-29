- Дата публікації
Хлопчик кинув пляшку з посланням у море і отримав листа: що йому відповіли
Від Північного моря до Сент-Люсії: Неймовірна історія послання у пляшці, яке знайшли рибалки.
Восьмирічний британець Гаррісон Мізен був приголомшений, отримавши відповідь на своє послання у пляшці, яке пропливло понад 4200 миль (близько 6760 км) — аж до Карибського моря.
Про це пише Мirror.
Гаррісон, який дізнався про цей спосіб спілкування у школі, 21 січня разом зі своїми батьками та 4-річним братом кинув стару скляну пляшку з-під рому (яка, за його словами, «нагадувала про піратів») у Північне море біля Саут-Шилдс.
У записці було написано: «Привіт, мене звати Гаррісон. У мене є молодший брат на ім’я Макс. Ми з Саут-Шилдс в Англії. Сподіваюся, це до тебе дійде, і сподіваюся, у тебе гарний день», а також вказана його адреса.
Неймовірна подорож до Сент-Люсії
Через вісім місяців, у вівторок, до будинку Мізенів надійшла листівка зі Сент-Люсії (Карибський басейн). На ній було зображення Грос-Айле та поштовий штемпель від 8 вересня.
Анонімна відповідь свідчила:
«Я знайшов вашу записку, коли рибалив з татом. Пляшка зачепилася за якісь сітки… У нас гарний день, дякую, сподіваюся, у вас теж».
Мама Гаррісона, 38-річна Лора, зізналася, що просто у захваті, адже не вірила, що пляшка дістанеться так далеко: «Я справді не думала, що з цього щось вийде, я думала, що пляшка десь застрягне або розіб’ється». Гаррісон цього тижня з радістю взяв листівку до школи, щоб поділитися своєю неймовірною історією.
Повідомлення через три десятиліття
Цей випадок не єдиний. Інша жінка, Алайна Бересфорд, кинула послання в океан у віці 12 років. Три десятиліття потому вона була вражена, отримавши листівку з поясненням, що її старе повідомлення було знайдено. Пляшка пропливла майже 725 миль і її викинуло на норвезький пляж, де її знайшла волонтерка Піа Бродтманн. Алайна, якій зараз 43 роки, була здивована, що її записку все ще можна було прочитати.
