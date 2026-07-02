Хлопчик під час відпочинку на озері заразився бактерією, яка заживо пожирала його тіло

Медики врятували хлопця, який заразився бактерією під час відпочинку

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Хлопчик, який під час спеки намагався охолодитися, стрибнувши в озеро, втратив частину ноги, оскільки через поріз він заразився страшним мікроорганізмом.

Про це пише mirror.co.uk.

14-річний Джейкоб Батлер під час спеки вирішив поплавати в холодній воді озера в парку «Коллієрс Мосс», поблизу Бертонвуда в графстві Чешир. Там він зачепився ногою за шматок дроту й отримав жахливу рану на правій нозі. Рана стала місцем проникнення смертельно небезпечних бактерій, через що він опинився в лікарні з інфекцією, що пожирає тканини.

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Під час відпочинку хлопчику допоміг рибалка, який перев’язав його рану. Згодом підлітка госпіталізували та провели йому операцію. Проте через певний час хвороба знову повернулась.

Мати Ребекка Батлер розповіла, що 13 травня вона знову відвезла сина до відділення невідкладної допомоги, помітивши ознаки інфекції, а від ноги Джейкоба йшов запах «гнилого м’яса».

Вона додала: «Там пахло смертю, це було жахливо. Я занепокоїлася і відвезла його до лікарні, де лікарі сказали мені, що його нога уражена хворобою, яка пожирає плоть. Це було страшно, адже вони сказали, що якби я не привезла його вчасно, це могло б загрожувати його життю. Але лікарі чудово про нього подбали».

Джейкобу довелося вдруге лягти під ніж, щоб видалити всі залишки інфекції, і лікарі зробили моторошне відкриття: бактерія з’їла «близько 15 см» його плоті. Жінка додала, що «під нею виявилася лише гола кістка, без жодних тканин». Це випробування було «руйнівним», додала вона, і змусило її побоюватися, що син помре. У Джейкоба на нозі залишилася дірка, оскільки лікарям довелося видалити частину м’язів, щоб запобігти поширенню бактерій.

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У нього залишилася широка й глибока рана трохи нижче коліна, а великі чорні шви, що покривають видиму кістку, замінили колись гладеньку шкіру.

Зрештою, Ребекка сказала, що її синові пощастило залишитися живим після такої важкої інфекції.

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