Хлопчик підняв на пляжі “камінь” — і випадково знайшов скам’янілість віком 1,8 мільйона років

Зуб вимерлого слона віком близько 1,8 мільйона років / © SWNS

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У Великій Британії 11-річний хлопчик Чарлі Орчард-Лайл знайшов на пляжі зуб вимерлого слона віком близько 1,8 мільйона років.

Про це повідомляє New York Post.

Знахідку зробив Чарлі під час прогулянки з родиною пляжем Іст-Лейн у селі Баудсі, що в графстві Саффолк.

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Хлопчик помітив біля хвиль об’єкт, схожий на камінь. Його мати Елеонора розповіла, що річ одразу здалася їм незвичайною.

“Ми йшли і побачили щось біля хвиль. Це мало бути щось дуже незвичне, бо привернуло увагу нас обох — ми зрозуміли, що це щось інше”, — сказала вона.

Згодом професор палеонтології Адріан Лістер із Музею природознавства в Лондоні встановив, що це верхній лівий корінний зуб Anancus avernensis — вимерлого родича африканського саванного слона.

Ці тварини жили на Землі майже 2 мільйони років тому.

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Ширина зуба становить близько 10 сантиметрів. Його емаль збереглася та мінералізувалася протягом сотень тисяч років.

Фахівці припускають, що ерозія могла вимити зуб зі скель Ред-Крег — геологічного утворення, багатого на скам’янілості, яке простягається вздовж частини східного узбережжя Англії.

Найбільше родину здивував збіг: приблизно за 10 хвилин до знахідки Чарлі саме розповідав, як сильно любить слонів.

“Мій син Чарлі говорив, як сильно він любить слонів. Не можу повірити, що можна знайти щось настільки давнє, що існувало 1,8 мільйона років тому, а потім це просто виносить на пляж”, — розповіла його мати.

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Нагадаємо, учені дослідили рідкісну скам’янілість, яка показала, що давні змії колись мали задні кінцівки й виглядали зовсім інакше, ніж сучасні плазуни. Знахідка в Аргентині допомогла краще зрозуміти, як змії поступово втратили ноги та набули своєї нинішньої будови.

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