Хлопець щоранку знаходив таємничі яйця у своєму ліжку: Мережа вражена, хто їх залишав

Більшість людей ніколи не знаходила в ліжку яйце, але 17-річний Урія зі США пережив цей дивний сюрприз неодноразово. Його мама Лейсі Прайд з Північної Каліфорнії поділилась кумедною історією у TikTok. Її відео швидко стало вірусним, набравши понад мільйон переглядів.

Про це пише Newsweek.

Як виявилося, винуватицею є Лола — курка з винятковою наполегливістю. Лейсі розповіла, що Лола прокрадається до будинку через котячі дверцята, долає котячий вольєр і пральню. Але на цьому пригоди не закінчуються.

Лола ігнорує дитячі хвіртки, спокійно проходить повз собак, які до неї звикли на подвір’ї і не реагують усередині. А далі курка піднімається сходами просто до спальні Урії. Як пояснила жінка, її син почав зачиняти двері, щоб такі «гості» не пробиралися до нього. Проте Лола просто змінила маршрут і пішла до кімнати матері.

«У мене на ліжку є ковдра з Лолою, і вона вирішила, що це найкраще місце, щоб відкласти яйце. Я дозволяю їй це робити», — зізналася Прайд.

Лола — єдина з 30 курей вільного вигулу, яка навчилася користуватися котячими дверцятами. Її візити мають єдину мету.

«Вона не ходить будинком. Вона просто приходить знести яйце, а потім іде», — додала власниця.

