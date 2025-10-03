Хлопець врятував кошеня та передав його матері-кішці: те, що сталося потім, здивувало усіх (відео)

Порятунок кошеня / © скриншот з відео

Реклама

Незвичайний випадок стався на березі моря: хлопець врятував кошеня, яке застрягло на камені. Після порятунку, рятівник передав його матері-кішці. Після того як вона переконалася, що з малюком усе гаразд, одразу ж дала йому «на горіхи». Відео кумедного виховання підкорило соцмережі.

Ролик із курйозним випадком опублікували на платформі Reddit.

На початку відео можна побачити, як хлопець рятує кошеня із небезпечної пастки. Рятівник приставив дошку до каменю біля берегової лінії, на якому знаходилося мале кошеня. Яким чином воно там опинилося — невідомо.

Реклама

Після порятунку, хлопець віддав пухнастика мамі-кішці. Та спочатку переконалася, що із кошеням усе гаразд, а потім розпочала «виховний процес». Кішка загарчала на своє дитинча та кілька разів «пригрозила лапою» за такий безрозсудний вчинок.

Вочевидь кошеня не було готове до такого повороту подій, однак воно розуміло, що мама з ним не жартує.

Дата публікації 20:34, 02.10.25 Кількість переглядів 12 Мати-кішка «дала прочуханки» своєму дитинчаті після того, як його врятували

«Мама спочатку перевіряє — все гаразд — потім проводить урок», — йдеться в підписі до відео.

Кумедне відео зібрало понад 60 тисяч реакцій та понад пів тисячі коментарів.

Реклама

Наразі не встановлено, де саме і коли було записано ролик. Втім, більшість користувачів сходяться на думці, що події відбувалися в Азії.

У коментарях користувачі платформи висловлювали своє співчуття малюку та ділилися версіями, як кошеня могло потрапити у пастку:

«Іди сюди, скажи мені правду, і я тебе не вдарю»;

«Коли ти мало не помираєш у дитинстві, і замість того, щоб радіти тому, що ти живий, тебе б’ють за те, що ти завдав мамі травми „;

«Деякі речі справді універсальні»;

«Слава Богу, ти не помер, тож тепер я можу тебе вбити»;

«Кожна мама у світі може це зрозуміти! “

Раніше ми писали про те, під час обіду кіт таємничо зник, змусивши господарку хвилюватися. Причина його зникнення здивувала Мережу.

Також ми розповідали, що в Індії кіт та пес зруйнували шлюб молодої пари. Чоловік та жінка вирішили розірвати шлюб менш ніж через рік спільного життя, оскільки їхні домашні улюбленці не змогли вжитися.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.