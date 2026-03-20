Ходять босоніж у місті, поїзді та навіть KFC: чому жінка не носить взуття і не взуває дітей

35-річна Бріттані Балінські з Великої Британії свідомо не носить взуття та дозволяє своїм чотирьом дітям ходити босоніж у будь-яких умовах — під час прогулянок містом, у лісі, громадському транспорті та навіть у закладах швидкого харчування. Жінка переконана, що така практика є природною і не становить загрози для здоров’я.

Про це повідомило видання The Sun.

Балінські вважає, що взуття не відповідає природній формі стопи, а тому може негативно впливати на поставу та ходу. За її словами, навіть невеликий підйом підборів здатен змінювати положення тіла та рухи.

Жінка разом із чоловіком дотримується такого способу життя і виховує дітей у подібному підході. Їхні діти віком 9, 7, 5 і 3 роки, як зазначає Балінські, самі відмовиляються від взуття. Родина регулярно вирушає на прогулянки босоніж, іноді заходить до закладів харчування, зокрема KFC, або користується поїздами без взуття.

Водночас вона заперечує поширену думку, що ходіння босоніж є небезпечним або негігієнічним. За її словами, шкіра стоп здатна витримувати навантаження, а люди перебільшують ризики, пов’язані з гострими предметами. Балінські наголошує, що не боїться, що її діти можуть травмуватися.

Окремо вона звертає увагу на чутливість стоп. За її словами, велика кількість нервових закінчень дозволяє краще відчувати поверхню під ногами, тоді як взуття з твердою підошвою зменшує цей «зворотний зв’язок» із землею.

Балінські також заперечує, що її спосіб життя є чимось незвичним. Вона називає себе «звичайною людиною», яка просто віддає перевагу ходінню босоніж. За її словами, іноді вона навіть не замислюється, що вийшла з дому без взуття, і може, зокрема, кермувати автомобілем босоніж.

Якщо ж вона все-таки взувається, то обирає так зване «босоніжне» взуття — моделі з плоскою підошвою, які повторюють форму стопи.

Жінка наполягає: взуття не є необхідністю, а радше соціальним елементом. Вона також зазначає, що доглядає за ногами ретельніше, ніж більшість людей — за своїм взуттям.

