"Холодильник для людей": японці створили прилад, який миттєво рятує від спеки (фото)

В японії створили холодильник для спасіння від спеки / © Credits

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Японська компанія Trusco Nakayama нещодавно презентувала інноваційний холодильник для людей, щоб боротися з наслідками екстремальної спеки на робочих місцях.

Як виглядає цей пристрій та його головні технічні фішки, розробники показали на YouTube.

5 градусів та миттєве охолодження

Інноваційний пристрій отримав назву Do Hiemon Box. Розробники позиціонують його як дієве рішення для порятунку від теплового удару. Габарити кабіни розраховані на одну людину, якій достатньо зайти всередину, щоб миттєво ізолювати себе від пекельної спеки.

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Усередині цього своєрідного боксу потужна система безперервно подає холодне повітря температурою всього 5 градусів за Цельсієм. Розробники спеціально спроєктували пристрій так, щоб потік холоду концентрувався в зоні шиї, адже це дозволяє найшвидше та найефективніше знизити загальну температуру тіла.

Економія та мобільність на виробництві

Попри свою високу потужність, японський винахід виявився напрочуд енергоефективним та економним в експлуатації. Година роботи такого персонального холодильника обходиться власнику приблизно у 16 японських єн (близько 4 гривень), що робить його вигідним рішенням для масового використання бізнесом.

© скриншот з відео

Інженери також подбали про максимальну зручність транспортування, оснастивши кабіну міцними коліщатками. Завдяки цьому пристрій можна легко переміщувати по цеху, складу або навіть вивозити на будівельні майданчики просто неба.

Для складніших умов на корпусі передбачені спеціальні металеві кільця — рим-болти, які дозволяють вантажити кабіну за допомогою крана чи лебідки. Це перетворює Do Hiemon Box на універсальний інструмент порятунку від спеки на будь-яких промислових об’єктах та масових заходах.

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Нагадаємо, охолодити кімнату у спеку можна навіть за допомогою звичайного вентилятора. Один лайфгак додасть вашому пристрою потужності, значно знизить температура у приміщенні та врятує від спеки.

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