Хом’як майже зірвав рейс: пасажири чекали зльоту дві години

Незвичний інцидент стався на борту літака авіакомпанії LATAM Airlines, який мав виконати рейс із Ліми до Тарапото. Один із пасажирів таємно проніс на борт свого домашнього улюбленця — хом’яка, але за кілька хвилин до зльоту тварина втекла. Через це екіпажу довелося затримати виліт майже на дві години, щоб знайти гризуна.

Про це повідомило видання Express U.S.

Бортпровідники обшукували салон літака ряд за рядом, підсвічуючи собі телефонами й заглядаючи під сидіння. Пошуки тривали значний час, а екіпаж через гучномовець просив пасажирів зберігати спокій і поставитися до ситуації з розумінням.

Пасажир Алан Астуділло Карретеро зазначив, що родині, яка перевозила хом’яка, вдалося оминути службу безпеки аеропорту, тому тварину ніхто не помітив під час контролю. За його словами, хом’як утік буквально за кілька хвилин до зльоту, спричинивши хаос у салоні.

Поки бортпровідники обшукували літак, пасажири спостерігали за ситуацією, озираючись навколо і намагаючись помітити маленьку тваринку. Коли хом’яка нарешті зловили, люди вибухнули оплесками, а дівчинка, якій належав гризун, пройшла салоном із ним на руках.

В авіакомпанії LATAM Airlines у коментарі для Storyful повідомили, що не мають офіційних заяв щодо цього інциденту, який стався ще в липні 2025 року.

Подібні випадки траплялися й раніше. У листопаді 2024 року в аеропорту Понта-Делгада на португальському острові Сан-Мігел літак простоював чотири дні після того, як близько 130 хом’яків вирвалися зі своїх кліток і розбіглися по салону. Працівники виявили пошкоджені транспортні ящики лише після приземлення, коли почали розвантаження багажу.

