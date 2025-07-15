Хотіли схуднути, а отримали зайві сантиметри у штанах: неочікуваний ефект відомого препарату

Чоловіки кажуть, що від одного препарату росте "прутень" — що відомо / © pixabay.com

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У популярного препарату для схуднення виявили неочікуваний побічний ефект — кілька людей, які приймали «Оземпік», повідомили про збільшення довжини пеніса.

Про це пише LADbible.

Користувач Reddit під ніком u/coffeebeardtv написав у спільноті r/Ozempic, що під час вживання препарату помітив приріст у довжині — приблизно 1 дюйм (2,5 см). І хоча йому відповіли, що це може бути пов’язане зі зниженням жирових відкладень у лобковій зоні, сам автор допису переконаний: такої довжини він не мав навіть тоді, коли був худішим.

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Деякі чоловіки сказали, що їхній прутень «точно на вигляд довший» після вживання препарату і що це «підвищило їхню впевненість» у спальні.

Обговорення цього феномену деякі користувачі називають «оземпіковим пенісом».

Своєю чергою експерти розкрили «правду» про побічний ефект «оземпікового пеніса», про який повідомляють низка чоловіків.

Експертна думка вказує на те, що «оземпіковий пеніс» пов’язаний із втратою ваги, а не з засобами цієї втрати ваги.

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За словами експертів, «Оземпік» працює, імітуючи дію гормону GLP-1, який допомагає регулювати рівень цукру в крові та апетит. У міру того, як користувачі втрачають вагу, зміни у складі тіла, включно зі зменшенням жиру в лобковій зоні, можуть призвести до більш вираженого вигляду геніталій.

Хірург-уролог доктор Річард Віні розповів, що з віком чоловічий пеніс здається меншим через «збільшення розміру тіла та збільшення розміру простати, що притягує пеніс назад у тіло».

«Коли чоловіки худнуть, їхні пеніси здаються більшими. Як уролог я можу сказати, що немає жодних доказів того, що семаглутид (Оземпік) або інші агоністи GLP-1 викликають фактичне зростання тканини пеніса», — просто пояснив він.

Крім того, покращений кровообіг внаслідок схуднення може посилити еректильну функцію, що потенційно може сприяти змінам. Це означає, що коли кров починає перекачуватися до нижньої частини тіла, чоловік краще з «цим» справляється.

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Раніше ми писали, чи дійсно «Оземпік», який викликає справжній фурор серед тих, хто роками бореться з зайвими кілограмами, допомагає схуднути без шкоди для здоров’я.