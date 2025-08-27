Хотів поглузувати, а собака виявилась розуміншою: у Мережі завірусилося кумедне відео

Вівчарка / © Associated Press

Власник німецької вівчарки зняв на відео кумедний момент, який став вірусним у TikTok. Чоловік вирішив «змусити» свого улюбленця заробити на ласощі, але його план провалився.

Еxpress

Він поклав шматок попкорну собі в руку і сховав її під скляним столом, вважаючи, що собаці знадобиться час, аби розгадати цю «головоломку». Однак розумний пес миттєво зрозумів, у чому річ, і поклав лапу на руку господаря, змусивши його опустити її, щоб дістатися до ласощів.

За словами користувачів, які подивилися відео, вівчарки відомі своїм високим інтелектом. Завдяки цьому їх часто використовують як поліцейських собак. Власник собаки пожартував, що тварина «вирішила» цю задачу набагато швидше, ніж він очікував.

