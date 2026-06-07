Хотів вилікувати спину власною спермою: дивний експеримент чоловіка закінчився лікарнею

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В Ірландії 33-річний чоловік звернувся по медичну допомогу після того, як протягом півтора року використовував украй незвичайний метод «лікування» болю в спині — він регулярно вводив собі в руку власну сперму за допомогою шприца.

Цей випадок настільки здивував медиків, що його детально описали у науковій статті, опублікованій в Irish Medical Journal.

Хоча альтернативні методи лікування існують століттями, цей випадок виявився настільки нетиповим, що лікарі не змогли знайти подібних прикладів у медичній літературі.

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За даними дослідження, чоловік звернувся до лікарні зі скаргами на сильний гострий біль у попереку. Він пояснив, що дискомфорт з’явився після того, як за декілька днів до цього підняв важкий сталевий предмет.

Під час огляду медики звернули увагу ще на одну дивну деталь — права рука пацієнта була помітно набрякла.

Коли лікарі поцікавилися причиною, чоловік зізнався, що самостійно робив собі ін’єкції сперми в цю ділянку тіла.

Згодом з’ясувалося, що таку практику він застосовував близько 18 місяців. Для цього чоловік придбав підшкірну голку через Інтернет і використовував її для регулярних ін’єкцій, переконаний, що таким чином зможе полегшити біль у спині.

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Рука пацієнта / Фото: Irish Medical Journal

Що саме підштовхнуло його до такого рішення, у медичних документах не уточнюється.

Обстеження показало, що численні ін’єкції призвели до серйозних ускладнень. Лікарі виявили потрапляння сперми до м’яких тканин руки, що спричинило запальну реакцію організму та підвищення рівня лейкоцитів у крові.

Крім того, у пацієнта розвинулася підшкірна емфізема — стан, за якого повітря або газ накопичується під шкірою. Також спостерігалися значний набряк тканин та локальне запалення.

Через ризик інфекційних ускладнень чоловіка госпіталізували та розпочали курс внутрішньовенного лікування антибіотиками. Медики діагностували у нього бактеріальну інфекцію глибоких шарів шкіри та підшкірної клітковини.

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Фахівці зазначають, що подібні маніпуляції можуть призводити й до значно небезпечніших наслідків, серед яких анафілактичний шок, некроз тканин та навіть сепсис.

Під час перебування у стаціонарі стан чоловіка покращився, а біль у спині поступово зменшився. Однак завершити лікування він так і не захотів.

Згідно з описом випадку, пацієнт самовільно залишив лікарню до закінчення призначеного курсу терапії.

Автори дослідження наголосили, що цей випадок став першим задокументованим прикладом ін’єкцій сперми з подальшим розвитком підшкірного абсцесу.

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«Хоча це перший описаний у медичній літературі випадок внутрішньосудинної ін’єкції сперми та пов’язаного з нею абсцесу, отримані уроки можна застосувати в ширшому масштабі», — зазначили автори роботи.

Медики підкреслили, що історія демонструє небезпеку самостійних медичних експериментів та ризики, пов’язані з введенням у кровоносну систему або тканини речовин, які для цього не призначені.

«У статті наголошується на небезпеках, пов’язаних із венепункцією, якщо її виконує непідготовлена людина, а також на ризиках для судин і м’яких тканин, що виникають під час спроб введення речовин, не призначених для внутрішньовенного застосування. Цей випадок також ілюструє ризики, пов’язані з проведенням медичних експериментів до початку масштабних клінічних досліджень у формі поетапних випробувань, що включають оцінку безпеки та ефективності», — підсумували дослідники.

Нагадаємо, науковці виявили тривожний зв’язок між хантавірусом і спермою.

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