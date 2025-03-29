Хотів зібрати таблицю Менделєєва, а може отримати тюремний строк: подробиці інциденту

Австралієць купив плутоній для колекції

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24-річний австралієць Еммануель Лідден хотів зібрати всі елементи періодичної таблиці Менделєєва. Однак його захоплення призвело до серйозних правових наслідків — замовлення плутонію в Інтернеті може коштувати йому 10 років позбавлення волі.

Про це повідомило видання Oddity Central.

Лідден замовив радіоактивний елемент на науковому порталі США, а посилку відправили на адресу його батьків. У серпні 2023 року його затримали за порушення законів про "нерозповсюдження ядерної зброї".

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“Він не імпортував і не володів цими речами з будь-яким лиховісним наміром… це були злочини, вчинені з чистої наївності”, — заявив адвокат Ден Саттон.

Він стверджує, що його клієнт колекціонує рідкісні речі, від марок до хімічних елементів.

За словами прокурорів, Еммануель Лідден порушив австралійські закони щодо нерозповсюдження хімічних речовин та радіоактивних елементів. Вони вважають підозрілим, що чоловік придбав шматок плутонію для своєї колекції на американському науковому порталі, а посилку було надіслано на адресу його батьків.

Водночас адвокат Ліддена, Саттон, стверджує, що влада Австралії знала про замовлення і адресу доставки, а також розуміла, що маса матеріалу не могла завдати шкоди. Він додав, що замість того, щоб конфіскувати вміст і отримати пояснення від чоловіка, вони чекали, доки Лідден отримає посилку, а потім влаштували масштабну операцію.

Після затримання Ліддена звільнили з роботи помічника машиніста потяга. Наразі він працює у ресторані швидкого харчування та перебуває під нічним домашнім арештом. Вирок у справі мають оголосити 11 квітня. Якщо його провину буде доведено, йому загрожує до 10 років в'язниці.

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