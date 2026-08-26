Хотів зупинити нетримання сечі суперклеєм: чим закінчилося небезпечне самолікування

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41-річний чоловік з Ірану вирішив самостійно боротися з нетриманням сечі за допомогою суперклею. Небезпечний метод спочатку дав бажаний результат, однак згодом пацієнт майже втратив можливість мочитися і потребував термінової операції.

Про це повідомило видання Live Science.

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Як ідеться у звіті про клінічний випадок, проблеми з нетриманням сечі у чоловіка з’явилися приблизно за місяць до звернення по медичну допомогу. Протягом двох тижнів він вводив суперклей в уретру, намагаючись у такий спосіб зупинити мимовільне виділення сечі.

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Спочатку чоловікові здалося, що спосіб працює. Однак уже за чотири дні кількість сечі почала зменшуватися, а сечовипускання стало болісним. Навіть після припинення використання клею стан не покращився. До клініки пацієнт прийшов із сильним дискомфортом, болем над лобковою кісткою та дуже слабким струменем сечі. Повністю спорожнити сечовий міхур він уже не міг.

Під час огляду медики виявили в уретрі тверде стороннє тіло, а біля її отвору — залишки затверділого клею. Провести цистоскопію не вдалося через закупорення, тому лікарі вирішили оперувати пацієнта.

Хірурги зробили приблизно двосантиметровий розріз і протягом 15 хвилин промивали уретру трьома літрами фізіологічного розчину. Після цього їм вдалося відокремити клей від тканин та витягти твердий стрижнеподібний шматок завдовжки майже 10 сантиметрів.

Через п’ять днів після втручання чоловіка виписали з катетером, який залишили ще на 10 днів. Також йому призначили антибіотики для профілактики інфекції. Через шість тижнів після операції сечовипускання було нормальним, а ускладнень медики не зафіксували.

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Водночас причину нетримання сечі, через яке чоловік почав самолікування, лікарі так і не встановили.

Автори звіту зазначили, що випадки введення суперклею саме в уретру трапляються вкрай рідко. У медичній літературі раніше описували ще три подібні випадки, і кожного разу для видалення клею було потрібне ендоскопічне або хірургічне втручання.

Медики наголошують —введення сторонніх предметів чи речовин в уретру може спричинити травмування та серйозну інфекцію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в чотирирічної Айли Каллен із Сіднея в Австралії діагностували пухлину Вільмса — рак нирки. До встановлення діагнозу дівчинка протягом тривалого часу мала різні симптоми, а її мама також помітила незвичні зміни в поведінці доньки.

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