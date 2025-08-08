Хронічно закладений ніс може "перепрограмувати" мозок: подробиці дослідження

Нежить / © pixabay.com

Хронічний риносинусит — це не лише постійна закладеність носа та головний біль. Американські вчені виявили, що він може впливати на роботу мозку.

Про це пише News 24.

Дослідники з Гарвардської медичної школи та кількох університетів США обстежили 44 людей, половина з яких мала діагноз хронічний риносинусит.

За допомогою МРТ вони вивчили активність мозку та виявили: у пацієнтів із запаленням носових пазух знижений функціональний зв’язок у ділянках, що відповідають за концентрацію, соціальну поведінку та вирішення завдань.

Отоларингологи наголошують, що багато пацієнтів не звертаються по допомогу роками, хоча хвороба поступово знижує якість життя, впливає на сон та мислення. Особливо помітні зміни спостерігаються у тих, хто має важкі форми закладеності носа.

Хоча значного зниження когнітивних показників у тестах не виявили, вчені попереджають: навіть невеликі зміни у взаємодії мозкових зон можуть впливати на повсякденне життя. Лікування синуситу може тривати роками, а хірургічні втручання не гарантують, що проблема не повернеться.

