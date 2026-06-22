Хто насправді написав Старий Завіт: головні наукові теорії та версії походження Біблії

Хто написав Біблію / © pexels.com

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Навпаки, це результат багатовікового процесу письма, редагування та об’єднання різних традицій, що формувалися у стародавньому Ізраїлі та Юдеї.

Протягом століть існувала традиційна версія, що автором перших книг Біблії був Мойсей. Однак сучасна наука пропонує значно складнішу картину, де текст постає як багатошаровий літературний проєкт, створений різними авторами, редакторами та релігійними школами.

Традиційне уявлення: Мойсей як автор Тори

У юдейській та християнській традиції перші п’ять книг Біблії — Буття, Вихід, Левит, Числа та Второзаконня — часто приписують Мойсею.

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Згідно з цією версією, саме він записав закони та історію виходу ізраїльтян з Єгипту, отримавши їх безпосередньо від Бога на горі Синай.

Однак навіть ранні релігійні мислителі звертали увагу на суперечності в тексті:

Мойсей описує власну смерть;

однакові події подаються по-різному в різних розділах;

у тексті присутні повтори та стилістичні розбіжності.

Ці деталі з часом стали підставою для наукового переосмислення авторства.

Документальна гіпотеза: Біблія як мозаїка джерел

У XIX столітті німецький вчений Юліус Велльгаузен сформулював так звану документальну гіпотезу, яка стала основою сучасної біблійної критики.

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Вона стверджує, що П’ятикнижжя сформувалося з кількох незалежних джерел:

J (Яхвіст) — використовує ім’я Бога Яхве, пов’язаний із південним царством Юдеї. E (Елохіст) — використовує ім’я Елогім, походить із північних традицій. D (Деутерономіст) — автор Второзаконня та релігійних реформ. P (Священицький текст) — зосереджений на ритуалах, законах і храмі.

Згідно з цією теорією, текст Біблії не просто писався, а збирався з різних традицій, іноді з протилежними версіями одних і тих самих подій.

Як формувався текст насправді

Сучасні дослідники вважають, що процес створення Старого Завіту був довгим і складним:

Ранні усні традиції — історії про патріархів, вихід з Єгипту та укладення завіту передавалися усно. Перші письмові версії (X–VIII ст. до н. е.) — у різних регіонах стародавнього Ізраїлю та Юдеї формуються окремі тексти з власними традиціями. Об’єднання після політичних криз — після падіння північного царства Ізраїлю (VIII ст. до н. е.) та пізніше після вавилонського полону (VI ст. до н. е.) різні тексти починають об’єднуватися. Редакція та фінальна компіляція — ймовірно, у перську епоху (V–IV ст. до н. е.) відбувається остаточне редагування, яке формує Тору у відомому нам вигляді.

Чому в тексті є суперечності

Дослідники звертають увагу на кілька ключових ознак багатошарового походження:

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дублювання історій (наприклад, два різні варіанти створення завіту з Авраамом);

різні імена Бога в одних і тих самих книгах;

відмінності в деталях подій (наприклад, історія Ноя і потопу);

різні стилі мови та лексики.

Це свідчить про те, що текст формувався як компіляція різних джерел, а не як єдина авторська книга.

Роль історичних подій

Важливу роль у формуванні біблійного тексту відіграли великі історичні події:

розподіл Ізраїлю на два царства;

ассирійське завоювання півночі (722 р. до н. е.);

вавилонський полон (586 р. до н. е.);

повернення до Єрусалима та відновлення храму.

У ці періоди релігійні тексти не лише зберігалися, але й активно редагувалися, щоб пояснити трагедії народу та зміцнити ідентичність.

FAQ

Хто насправді написав Старий Завіт?

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Сучасна наука вважає, що Старий Завіт створювався багатьма авторами та редакторами протягом кількох століть, а не однією людиною.

Чи писав Мойсей Біблію?

Традиція приписує Мойсею П’ятикнижжя, але більшість дослідників вважають, що ці тексти були сформовані пізніше на основі різних джерел.

Що таке документальна гіпотеза?

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Це наукова теорія, яка пояснює П’ятикнижжя як поєднання чотирьох джерел: J, E, D і P, створених у різні історичні періоди.

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