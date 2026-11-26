В постапокаліптичному світі найбільше розраховують вижити молоді жінки / © Фото з відкритих джерел

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Зазвичай людей, які заздалегідь готуються до глобальних катастроф, уявляють як чоловіків, що облаштовують віддалені сховища, накопичують консерви, воду та необхідні речі. Однак нове дослідження показало: частіше називають себе готовими до надзвичайних ситуацій, і зокрема кінця світу, молоді жінки.

Про це йдеться у дослідженні американських вчених, опублікованому в журналі Social Science Quarterly.

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Хто частіше готується до кінця світу

Дослідники опитали 1375 дорослих американців. Їх цікавило не стільки те, скільки продуктів чи води люди зберігають удома, скільки те, чи вважають вони себе «преперами» — людьми, які заздалегідь готуються до можливих криз і катастроф.

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Респондентам запропонували оцінити твердження «Я — препер». Серед тих, хто відповів на це запитання, 27% погодилися з ним, 40% не погодилися, а ще 34% не визначилися.

Аналіз показав, що з такою самоідентифікацією частіше пов’язані молодший вік і жіноча стать. Тобто молоді жінки частіше за інших називали себе людьми, готовими до кінця світу.

Водночас це не означає, що вони об’єктивно мають більше шансів пережити апокаліпсис. Науковці досліджували сприйняття власної готовності, а не реальні навички виживання чи запаси учасників опитування.

Які переконання пов’язані з підготовкою до катастроф

Дослідники також виявили зв’язок між ідентичністю «препера» та певними політичними й світоглядними поглядами. Зокрема, такі люди частіше схилялися до консервативних переконань, вірили в теорії змови та припускали, що уряд може контролювати масштабні погодні катастрофи, наприклад урагани.

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Водночас до цієї групи частіше долучалися й люди з вираженими екологічними поглядами. Автори припускають, що мотиви підготовки можуть бути різними: одні побоюються кліматичних загроз і природних катастроф, інші — не довіряють державним інституціям.

Цікаво, що проживання в районах із вищим ризиком природних лих саме по собі не підвищувало ймовірності назвати себе препером. Також дослідники не виявили стійкого зв’язку між такою самоідентифікацією та рівнем доходів чи освітою.

Професор Університету Маямі Кейсі Клофстад, провідний автор дослідження, зазначив, що реальність значно різноманітніша за поширений образ мешканців віддалених поселень, які готуються до краху цивілізації.

Науковці планують продовжити роботу, щоб краще зрозуміти, чим відрізняються люди, які готуються до катастроф через побоювання екологічних загроз, від тих, чиї мотиви пов’язані з недовірою до влади та конспірологічними переконаннями.

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Як люди готуються до надзвичайних ситуацій — останні новини

Підготовка до криз не обов’язково означає будівництво бункера чи багаторічне накопичення консервів. В Україні фахівці радять починати з базових речей, які можуть знадобитися під час небезпеки: води, їжі, ліків і теплого одягу. Саме ці предмети інструктор назвав найважливішими, пояснюючи, що варто покласти до тривожної валізи.

Окреме питання — запаси продуктів на випадок тривалої кризи. Експертка з харчування пояснила, що закуповувати десятки кілограмів круп і макаронів без розрахунку не варто: запас має відповідати потребам родини та враховувати терміни зберігання.

Важливо й те, які саме продукти обирати, якщо надзвичайна ситуація затягнеться. Фахівці радять віддавати перевагу їжі з тривалим терміном зберігання, яка не потребує складного приготування. Серед таких варіантів — крупи, макарони, бобові та консервована риба.

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