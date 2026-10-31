Хто володіє Vodafone Україна та кому належить компанія

Хто власник Vodafone Україна / © wikimedia.org

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Холдинг придбав українського мобільного оператора наприкінці 2019 року, уклавши угоду з російською компанією МТС. Вартість придбання становила 734 мільйони доларів.

Хто володіє Vodafone Україна

Власником Vodafone Україна є міжнародна групаNEQSOL Holding, яка працює в телекомунікаційній, нафтогазовій, будівельній і високотехнологічній галузях. Компанія розвиває бізнес у кількох країнах, зокрема в Азербайджані, Туреччині, Казахстані, Великій Британії, США та Об’єднаних Арабських Еміратах.

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Угоду про придбання українського оператора завершили 3 грудня 2019 року. NEQSOL Holding викупив 100% акцій компанії через підконтрольну структуру. До цього український телекомунікаційний бізнес перебував у власності російської групи МТС.

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Загальна вартість операції становила 734 мільйони доларів. Приблизно 84 мільйони доларів із цієї суми передбачили як відкладений платіж. Фінансування угоди забезпечили міжнародні фінансові установи та інвестори за участю J.P. Morgan Securities і Raiffeisen Bank International.

Придбання Vodafone Україна стало частиною стратегії міжнародного розширення NEQSOL Holding. Після зміни власника оператор продовжив працювати під брендом Vodafone та надавати послуги українським абонентам.

Хто такий Насіб Гасанов

Насіб Гасанов — азербайджанський бізнесмен, засновник і стовідсотковий власник NEQSOL Holding. Він розвивав бізнес у різних галузях, зокрема в енергетиці та телекомунікаціях.

Підприємницьку діяльність Гасанов розпочав із брокерських послуг і постачання хімічної продукції. Згодом його бізнес розширився на нафтогазову сферу, а пізніше — на телекомунікаційний ринок.

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NEQSOL Holding увійшов у телекомунікаційну галузь у 2005 році, придбавши азербайджанського оператора Bakcell. Досвід роботи в цій сфері сприяв подальшому розширенню групи та виходу на інші ринки. 2019 року до її активів приєднався Vodafone Україна.

Отже, коли йдеться про те, кому належить Vodafone Україна, кінцевим власником називають саме Насіба Гасанова. Він контролює український телекомунікаційний бізнес через NEQSOL Holding.

Чим займається NEQSOL Holding

NEQSOL Holding об’єднує підприємства з кількох галузей. Телекомунікації є одним із напрямів діяльності групи поряд із нафтогазовим сектором, будівництвом і високими технологіями.

У телекомунікаційному напрямі холдинг розвиває мобільний зв’язок та інші цифрові послуги. Окрім Vodafone Україна, до його активів належить азербайджанський оператор Bakcell.

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У нафтогазовій сфері компанії групи працюють із видобутком ресурсів і наданням сервісних послуг для енергетичного сектору. Будівельний напрям представлений, зокрема, виробництвом цементу та іншими промисловими проєктами.

Такий розподіл активів дає холдингу змогу працювати на різних ринках і розвивати кілька напрямів бізнесу одночасно. Придбання українського мобільного оператора стало одним із кроків у розширенні телекомунікаційного портфеля компанії.

Хто керує Vodafone Україна

Власник компанії та її керівник виконують різні функції. Насіб Гасанов контролює NEQSOL Holding, до складу якого входить український оператор. Безпосереднім управлінням Vodafone Україна займається менеджмент компанії.

Посаду генеральної директорки Vodafone Україна обіймає Ольга Устинова. Її робота пов’язана з операційною діяльністю оператора, розвитком послуг і функціонуванням бізнесу на українському ринку.

Власник визначає загальний стратегічний напрям розвитку групи, тоді як керівництво української компанії відповідає за виконання бізнес-завдань і поточну роботу оператора.

Чи належить Vodafone Україна британській компанії

Назва Vodafone може створювати враження, що український оператор безпосередньо належить британській Vodafone Group. Проте використання міжнародного бренду не означає, що ця компанія є власником українського бізнесу.

Vodafone Україна входить до NEQSOL Holding, кінцевим власником якого є Насіб Гасанов. Бренд Vodafone оператор використовує в межах відповідних домовленостей. Тому варто розрізняти міжнародну торгову марку та юридичну структуру, яка володіє українським телекомунікаційним бізнесом.

Після придбання 2019 року Vodafone Україна зберіг роботу під звичною назвою та продовжив обслуговувати абонентів. Зміна власника відбулася на рівні корпоративної структури, а не через відмову від бренду.

FAQ

Хто є кінцевим власником Vodafone Україна?

Кінцевим власником Vodafone Україна є азербайджанський бізнесмен Насіб Гасанов. Він володіє NEQSOL Holding — міжнародною групою компаній, до якої входить український мобільний оператор.

Коли Vodafone Україна змінив власника?

NEQSOL Holding завершив придбання Vodafone Україна 3 грудня 2019 року. Угода з попереднім власником, групою МТС, оцінювалася в 734 мільйони доларів, включно з відкладеним платежем.

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