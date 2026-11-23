Історія картопляних чіпсів

Реклама

Важко уявити, що звичайна суперечка в ресторані могла призвести до появи однієї з найпопулярніших закусок у світі. Однак саме так пояснює винайдення картопляних чипсів відома легенда. За нею кухар настільки розсердився на вибагливого відвідувача, що вирішив приготувати йому картоплю у незвичайний спосіб.

Розповідаємо, як виникла ця історія та чому дослідники сумніваються, що все відбувалося саме так.

Реклама

Як кухар нібито винайшов чипси через невдоволеного клієнта

За популярною легендою, все сталося 1853 року в американському місті Саратога-Спрінгс, штат Нью-Йорк.

Реклама

У місцевому ресторані Moon’s Lake House працював кухар Джордж Крам. Одного дня відвідувач замовив смажену картоплю, але залишився незадоволеним, шматочки здалися йому надто товстими. Гість повернув страву на кухню та попросив нарізати картоплю тонше.

Кухар розсердився й вирішив провчити клієнта. Він нарізав картоплю майже прозорими скибочками, обсмажив їх до хрумкого стану та щедро посолив. Крам сподівався, що така страва остаточно роздратує відвідувача. Але сталося навпаки — гостю сподобалася незвичайна картопля.

Незабаром її почали замовляти й інші клієнти. Так, за легендою, з’явилися перші чипси.

Цю історію описує, зокрема, американське видання HISTORY. Однак воно наголошує, що достовірність розповіді викликає сумніви.

Реклама

Хто був тим вибагливим відвідувачем

В одній із версій легенди стверджується, що відвідувачем, який повернув картоплю на кухню, був Корнеліус Вандербільт — один із найбагатших американських підприємців XIX століття. Проте історики не знайшли підтверджень його участі в цій події.

Як пояснює HISTORY, відома розповідь про Вандербільта не відповідає встановленим історичним фактам. Сьогодні невідомо, чи справді Джордж Крам посварився з відвідувачем і хто саме міг бути цим клієнтом.

Невідомо, хто винайшов картопляні чипси. Історія про Джорджа Крама та розлюченого відвідувача — скоріше за все, популярна легенда. Крам, імовірно, популяризував страву, але не був її єдиним або першим винахідником.

Чи справді Джордж Крам винайшов картопляні чипси

Найцікавіше, що тонко нарізану смажену картоплю готували ще до історії з американським кухарем. Як зазначається в Smithsonian Magazine, рецепт схожої страви з’явився в кулінарній книжці англійського лікаря Вільяма Кітчінера ще 1817 року.

Реклама

Він описував приготування картоплі, нарізаної тонкими скибочками та обсмаженої в жирі. Це означає, що подібну страву знали щонайменше за 36 років до подій у Саратога-Спрінгс.

Ба більше, у газетній публікації 1849 року згадувалася кухарка на ім’я Еліза, яка працювала в тому самому місті й славилася своєю смаженою картоплею.

Є й інша версія походження чипсів. За нею, тонку картопляну скибочку випадково впустила в гарячий жир сестра Джорджа Крама — Кетрін Вікс, яка також працювала кухаркою.

Як чипси стали популярними в усьому світі

Хоча Джордж Крам, імовірно, не винайшов чипси, саме місто Саратога-Спрінгс відіграло важливу роль у їхній популяризації.

Спочатку тонку хрумку картоплю подавали в ресторанах під назвою Saratoga Chips — «саратозькі чипси». Цікаво, що спочатку чипси вважалися вишуканою ресторанною закускою. Їх подавали в дорогих готелях і закладах харчування.

Згодом страву почали виготовляти для продажу в магазинах. Наприкінці XIX століття у США з’явилися невеликі підприємства з виробництва чипсів.

А в першій половині XX століття розвиток виробництва та поява зручного паковання допомогли перетворити їх на масовий продукт.

То хто ж насправді придумав чипси

Точної відповіді на це запитання немає.

Історія про розлюченого кухаря та невдоволеного клієнта стала настільки популярною, що її часто подають як справжню історію винайдення чипсів. Однак, як зазначає JSTOR Daily, ця розповідь належить радше до кулінарних легенд, ніж до підтверджених історичних фактів.

Найімовірніше, чипси не були винаходом однієї людини. Подібну картоплю готували раніше, а згодом страва набула популярності в американських ресторанах.

Тож хоча сварка кухаря з відвідувачем могла й не відбутися, саме ця легенда стала однією з найвідоміших історій про походження картопляних чипсів.

Новини партнерів

Новини партнерів