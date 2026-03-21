Хто закохується швидше: вчені розвінчали головний міф про стосунки

Століттями в літературі та кіно культивувався образ чуттєвої жінки, яка миттєво втрачає голову від кохання, та стриманого чоловіка, якому потрібен час для усвідомлення своїх емоцій. Однак сучасна наука доводить абсолютно протилежне.

Про несподівані результати масштабного дослідження за участю понад 800 закоханих юнаків та дівчат із 33 країн світу повідомляє наукове видання Springer.

Як закохуються чоловіки

Науковці проаналізували дані молодих людей (віком від 18 до 25 років), які на момент опитування перебували у стані гострої закоханості. Результати показали, що чоловікам потрібно значно менше часу, аби відчути «метеликів у животі».

Швидкість: У середньому чоловіки усвідомлюють, що закохалися, вже через місяць після початку стосунків. Жінкам для цього потрібно вдвічі більше часу — близько двох місяців. Крім того, майже 30% чоловіків заявили, що закохалися ще до офіційного старту романтичних стосунків (серед жінок таких виявилося менш ніж 20%).

Кількість: Статистика також підтвердила, що чоловіки протягом свого життя закохуються частіше за жінок.

Цим пояснюється і той факт, чому саме чоловіки зазвичай першими освідчуються та вимовляють заповітні три слова.

Жіноча інтенсивність та нав’язливі думки

Хоча жінки закохуються повільніше, глибина їхнього занурення у почуття виявилася значно більшою. Згідно з дослідженням, жіноче кохання характеризується вищим рівнем відданості та інтенсивності.

Найбільша гендерна різниця була зафіксована у показнику «нав’язливих думок» про об’єкт симпатії. Закохані жінки думають про свого партнера в середньому 54% часу від усього часу, що не сплять. У чоловіків цей показник помітно нижчий і становить 44%.

Чому так відбувається: еволюційне пояснення

Дослідники пояснюють такі відмінності еволюційними процесами та теорією статевого добору. У процесі еволюції чоловіки та жінки стикалися з різними адаптивними викликами щодо продовження роду:

Чоловіча стратегія: Для чоловіка швидке закохання слугувало своєрідним «механізмом прихильності». Демонструючи свої почуття та готовність до залицянь, він подавав жінці чесний сигнал про свої серйозні наміри, що допомагало йому швидше отримати доступ до створення пари. Жіноча стратегія: Жінки з еволюційної точки зору несуть значно більші біологічні витрати (вагітність, вигодовування, догляд за потомством). Тому для них життєво важливо бути більш розбірливими. Жіноча психіка еволюціонувала так, щоб відтермінувати повне емоційне занурення доти, доки чоловік не доведе свою надійність і готовність вкладати ресурси у сім’ю.

