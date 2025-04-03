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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Хтиву пару заскочили за сексом просто на могилі — фото

Чоловіка доправили до лікарні з «травмами».

Автор публікації
Юлія Шолудько Юлія Шолудько
Кладовище

Квіти на могилі / © Фото з відкритих джерел

У США хтива пара була заарештована після того, як була спіймана за заняттям сексом на історичному кладовищі — просто на могильній плиті.

Про це повідомляє Daily Star.

38-річний Джозеф Браун і 46-річна Стефані Вегман займалися сексом на «невідомій могилі» на кладовищі Wild Cow Prairie в Бушнеллі, штат Флорида, яка датується 1850 роком.

Їх спіймали, коли поліцейський виявив білий Nissan, зареєстрований на Вегман та її чоловіка Ентоні Джонсона, припаркований перед зачиненими воротами кладовища з опущеними вікнами. Офіцер поліції зупинився біля кладовища, щоб дати перепочити своєму службовому собаці.

«Коли поліцейські пішли розслідувати, вони натрапили на білих чоловіка і жінку, які займалися сексуальною активністю на вершині невідомої могили №43», — йдеться у звіті.

Під час обшуку їхнього автомобіля поліція знайшла в ньому наркотики після того, як припинила їхню розвагу. На пасажирському сидінні було знайдено метамфетамін, а в сумочці Вегман — «дві пляшечки з рецептами без етикеток», які містили ксанакс і оксикодон.

Стефані Вегман / Фото: Florida Highway Patrol

Стефані Вегман / Фото: Florida Highway Patrol

Вегман була заарештована за численними звинуваченнями у вживанні наркотиків і поміщена до окружної в’язниці, де утримується без права на заставу.

Браун був доправлений до місцевої лікарні через «попередню травму» ноги, повідомила поліція. У повідомленні правоохоронців додається: «Буде отримано ордер на арешт Брауна». Але не уточнюється, які саме звинувачення йому будуть висунуті.

Вегман була заарештована у вересні минулого року за зберігання метамфетаміну, марихуани і фентанілу, йдеться в повідомленні. А минулого місяця вона була затримана за зберігання наркотичних речовин.

Браун має велике кримінальне минуле з судимостями за крадіжку зі зломом, крадіжку в особливо великих розмірах, побиття, домашнє насильство, необережне водіння, зберігання метамфетаміну, водіння в нетверезому стані і зберігання наркотичних речовин.

Джозеф Браун / Фото: Florida Highway Patrol

Джозеф Браун / Фото: Florida Highway Patrol

2019 року суддя у Флориді назвав Брауна «звичним кримінальним злочинцем». Браун, який відбув декілька тюремних термінів, востаннє був звільнений з-під варти у травні 2024 року.

Нагадаємо, 60-річний мер надіслав відео своєї мастурбації не туди, куди планував. Чиновнику довелося подати у відставку.

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