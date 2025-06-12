Хвороба Альцгеймера починається з роту: науковці знайшли тривожні докази

Зуби / © Unsplash

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Усе більше наукових досліджень припускають, що хвороба Альцгеймера може бути викликана не лише старінням мозку, а й певною бактеріальною інфекцією. Це може кардинально змінити підхід до її профілактики та лікування.

Про це пише Science Alert.

В одному з досліджень, опублікованому у 2019 році, вчені виявили у мозку померлих пацієнтів із хворобою Альцгеймера бактерію Porphyromonas gingivalis — збудника хронічного пародонтиту, тобто захворювання ясен.

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Дослідницька група на чолі з мікробіологом Яном Потемпою з Університету Луїсвілля з’ясувала, що інфекція, яка розпочинається в ротовій порожнині, може колонізувати мозок і стимулювати вироблення бета-амілоїду (Aβ) — білка, який пов’язують із виникненням хвороби.

Хоча науковці поки не заявляють про остаточний причинно-наслідковий зв’язок, вони вважають це новим напрямком досліджень, що може змінити розуміння патогенезу недоумства.

«У нас вперше є переконливі докази зв’язку внутрішньоклітинного патогену P. gingivalis і хвороби Альцгеймера», — сказав співавтор дослідження, Стівен Доміні.

Також у мозку пацієнтів виявили токсичні ферменти — гінгіпаїни, які виділяються P. gingivalis і асоціюються з деградацією нейронів — через взаємодію з тау-білком і убіквітином.

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Більш того, гінгіпаїни були знайдені і в мозках людей, у яких ще не діагностували деменцію, що свідчить: інфекція могла би призвести до розвитку захворювання з часом.

Компанія Cortexyme, яка працює над потенційним лікуванням, розробила експериментальну молекулу COR388. У дослідах на мишах вона зменшувала бактеріальне навантаження в мозку та знижувала рівень бета-амілоїду і нейрозапалення.

«Ми маємо випробувати всі потенційні підходи до боротьби з хворобою Альцгеймера. Це питання не лише медицини, а й якості життя мільйонів людей», — наголосили в дослідницькому середовищі.

Хоча дослідження ще тривають, цей напрям відкриває нові горизонти у боротьбі з однією з найпоширеніших форм деменції у світі.

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Нагадаємо, надмірне вживання сиру може суттєво змінювати склад кишкової мікрофлори і підвищувати ризик розвитку колоректального раку. Вчені з’ясували, що надлишок сиру знищує корисні бактерії, що відповідають за здоров’я товстої кишки.

Процес ферментації сиру, під час якого молочний цукор (лактоза) перетворюється на молочну кислоту, може призводити до утворення сполук, які порушують мікробіом кишечника у чутливих людей. У результаті знижується кількість бактерій Bacteroides і Subdoligranulum, життєво важливих для імунної системи і здоров’я товстої кишки.