Хвороба, яку вважали майже забутою, вбила 6-річного хлопчика: лікарі були збентежені

6-річний хлопчик помер від майже забутої хвороби — що сталося / © pixabay.com

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В Австралії шестирічний Коннор Дін помер через критичну нестачу вітаміну С. Лише після тривалих обстежень медики встановили, що у хлопчика розвинулася цинга — захворювання, яке нині діагностують надзвичайно рідко.

Про це повідомило видання Mirror.

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Дитина померла 10 серпня 2024 року в Дитячій лікарні Квінсленду в Брісбені. Розслідування обставин смерті показало, що серцевий напад, який переніс хлопчик, був пов’язаний з тяжким дефіцитом вітаміну С.

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Проблеми зі здоров’ям у Коннора стали помітними приблизно за місяць до смерті. Хлопчик скаржився на коліно, почав кульгати та шаркати ногами під час ходьби. Спочатку причиною вважали падіння на дитячому майданчику, однак із часом його стан не покращувався.

Після госпіталізації медики провели рентген та МРТ, але очевидної причини симптомів не виявили. У Коннора діагностували парагрип. Пізніше його стан різко погіршився настільки, що дитину довелося реанімувати.

Лікарі намагалися встановити, що спричинило одночасно низку тяжких порушень. Серед можливих діагнозів розглядали лейкемію, проте її виключили. Наприкінці липня у хлопчика вже фіксували проблеми з нирками, поліорганну недостатність та сепсис.

Зрештою медики запідозрили цингу. Саме дефіцит вітаміну С міг пояснити різні симптоми дитини, зокрема перенесений серцевий напад.

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Під час розслідування особливу увагу звернули на харчування Коннора. Хлопчик мав синдром Дауна та ваду серця, а в ранньому дитинстві частково отримував їжу через шлунковий зонд. Згодом він почав їсти самостійно, однак приблизно від чотирьох із половиною років став дуже вибагливим до продуктів.

У його раціоні майже не було фруктів та овочів. Наприкінці 2023 року педіатр зазначав, що дитина переважно їла білий хліб, яловичу ковбасу, заварний крем і шоколад. За 11 місяців Коннор набрав лише 300 грамів, тому лікар попереджав матір, що такого харчування недостатньо для забезпечення організму необхідними калоріями, вітамінами та мінералами.

Хлопчик отримував різні добавки. Водночас після його госпіталізації лікар з’ясував, що мультивітаміни, які тоді приймав Коннор, не містили вітаміну С. Виробник препарату наголосив, що склад продукту був зазначений на маркуванні. Батьки хлопчика заявили, що про конкретний дефіцит вітаміну С у сина дізналися лише тоді, коли було вже надто пізно.

Цинга виникає через нестачу вітаміну С. Колись вона особливо часто вражала моряків під час тривалих плавань, коли люди місяцями не мали свіжої їжі. Хвороба може пошкоджувати кровоносні судини, тканини та органи, а у тяжких випадках — призводити до смерті.

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У сучасній Австралії дефіцит вітаміну С все ще фіксують, однак сама цинга трапляється вкрай рідко. Заступниця коронера штату Стефані Галлахер вирішила оприлюднити висновки у справі Коннора, щоб привернути увагу до обставин його смерті та зменшити ризик повторення подібних випадків.

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