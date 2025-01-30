Кіберпукання: жінка засипала екскохану свого хлопця відео, де випускає гази

Коли справа доходить до помсти, жінки можуть вигадати все, що завгодно. Так, минулого року ревнива жінка вийшла заміж за батька колишнього і стала його мачухою, а тепер британка вдалася до того, що в країні назвали "першою справою про "кіберпукання".

Як повідомляє The Sun, молода жінка надіслала колишній свого бойфренда відео, на яких вона випускає гази.

25-річна Ріаннон Еванс постала перед суддею за те, що завдала "страждань або занепокоєння" колишній партнерці свого хлопця, Деборі Прітерч. Ролики Еванс назвали "непристойними або грубо образливими".

Прокурорка Діана Вільямс заявила про це в першому відеозверненні до суддів у Карнарфоні, що на півночі Вельсу: "Вона продовжує пускати гази, розмістивши камеру на своїх сідницях".

22 грудня з'явилося ще три таких відео.

Вільямс розповіла, що протягом наступних декількох днів було надіслано ще чотири подібні кадри, на яких зображено "міс Еванс, що пердить, з обличчям, що усміхається в камеру".

Ріаннон не зупинилася і продовжувала свою газову атаку на Різдво і Новий рік, попри те, що поліція дізналася про те, що сталося.

У заяві потерпілої Прітерч, зачитаній в суді, йдеться: "Я хотіла б почуватися в безпеці в своєму будинку".

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Коли Еванс заарештували в її будинку в Карнарфоні, вона зізналася, що надсилала відео. Працівницю магазину спочатку звинуватили у зловмисному спілкуванні. Як виявилося, жінка вдалася до цього через те, що між її коханим та його колишньою "існують деякі проблеми щодо контакту з дітьми".

Еванс отримала 12-місячний громадський припис і захистила свої дії в інтерв'ю виданню, назвавши справу проти неї "дріб'язковою".

Вона сказала: "Я ніколи не думала, що пукання приведе мене до суду. Я думаю, що вирок трохи надмірний і драматичний. Ми живемо в дуже "сніжному" поколінні. Я надсилала повідомлення через WhatsApp. Я шкодую про це, але, чесно кажучи, не думала, що буду тут через щось подібне. Це дріб'язково. Я засвоїла свій урок".

Еванс, яка, як стверджується, має проблеми з психічним здоров'ям, також отримала 15 реабілітаційних сеансів, 60-денний моніторинг утримання від алкоголю і дворічну заборонну постанову.

Вона повинна виплатити 100 фунтів (5190 грн) компенсації і 199 фунтів (10 325 грн) судових витрат.

Нагадаємо, чоловік встановив приховану камеру і вимагав від дівчини сексу. Вона вчинила неочікувано.

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