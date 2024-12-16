Кидали до мішка з мавпою, куркою та змією: що відомо про одну з найстрашніших смертей в історії

Це жахливо не лише для людини, але й для будь-якої тварини, яка опинилася в мішку.

Римляни зробили набагато більше, ніж завоювали світ, вони створили жорстокі покарання. Одне з таких передбачало, що людину, яка вбила своїх батьків, кидали до мішка з "мавпою, куркою і змією", а іноді і з собакою.

Як пише LADbible, це мало на меті запобігти злочинам проти сім'ї. У наступні роки це поняття було поширене на вітчимів, дядьків, тіток, дідусів, бабусь і т.д.

Покарання було відоме як Poena Cullei, також відоме як "найстрашніше римське покарання". По суті, злочинця поміщали до мішка разом із тваринами, який потім зашивали і кидали до річки. Людина і тварини намагалися дихати і нападали одне на одного, доки не вмирали усі, хто був всередині.

Хоча ніхто насправді не називає це Poena Cullei, а називає це покаранням за батьковбивство, дрібні деталі тут не мають значення. Найцікавішим є походження. Згідно з Imperium Romanum, перша згадка про метод містила людину зі зміями, але з роками він почав розширюватися до нових вершин жорстокості і містити безліч інших тварин.

За часів правління імператора Адріана існував ще один спосіб смерті через мішок, коли людину кидали до нього, а потім віддавали на знищення диким тваринам. Він був відомий як ритуал під назвою procuratio prodigii, або "утоплення чудовиськ", який передбачав "знищення істот, які були каліками або спотвореними".

Обрані тварини також мали символічне значення, оскільки мавпа асоціювалася з низькими інстинктами, наслідуванням людини, яка не знала, що робить. Півень символізував відсутність прив'язаності до речей, а собака мав уособлювати собачий шлях подорожі з Гекатою в Аїді (грецька міфологія). Що ж до змії, то, вочевидь, завдяки зміїній голові Медузи, її було включено до зображення.

Метод катування людей / Фото: YouTube/Zack D. Films

Потім злочинця кидали до мішка з вовчої шкіри, що символізувало їхню дику природу, а потім додавали дерев'яне взуття, оскільки вірили, що воно ізолює і відрізає їх від зв'язку з землею. Перед тим, як зашити мішок, вони били батогом оголену людину. Після того, як мішок був зашитий, його кидали в річку, що символізувало повернення у воду.

Якщо людей вбивали таким способом, родичі не мали змоги влаштувати поховання, натомість, кістки людини і тварин зникали разом.

Як повідомляє Amusing Planet, історики вважають, що цей метод був винайдений наприкінці третього століття до нашої ери і став настільки популярним, що вони бачили "більше мішків, ніж хрестів". Це тривало аж до саксонського міста Зіттау, де останній випадок, як стверджується, стався 1749 року, перш ніж його заборонили 1761-го.

Нагадаємо, що відомо про ще один із найстрашніших методів катування в історії – облизування до смерті. Ідея полягає в тому, що коза лизала солоні ноги людини, а безперервні удари язика тварини повільно, але неухильно стирали шкіру на підошвах ніг.

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