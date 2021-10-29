Кілька шкіл у Нью-Йорку заборонили використовувати до Геловіна вбрання з серіалу "Гра в кальмара"

Кілька шкіл у Нью-Йорку заборонили використовувати до Геловіна вбрання з серіалу "Гра в кальмара"

Південнокорейський серіал популярний у всьому.

Вбрання до Геловіна, присвячене популярному серіалу "Гра в кальмара", заборонили одразу три школи в американському штаті Нью-Йорк.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 29 жовтня.

Влада штатів побоюється, що діти в цих костюмах відтворюватимуть на перервах сцени з фільму, а це пропаганда насильства, неприпустима в навчальних закладах.

"Гра в кальмара" - південнокорейський серіал, популярний зараз в усьому світі. За сюжетом, кілька десятків людей, які потрапили в скрутне фінансове становище, беруть участь у загадковому турнірі на виживання, який складається з дитячих ігор. Призовий фонд – гігантський, але й ставки - смертельні.

Новини світу: вбрання до Геловіна з серіалу "Гра в кальмара" заборонили три нью-йоркські школи

Як повідомлялося, у столиці Індонезії Джакарті напередодні святкування Геловіна, щоб залучити клієтнів до торгового центру, охоронці вдалися до оригінального способу. Охоронці в торговому центрі Lotte Shopping Avenue, натхненні південнокорейським серіалом Netflix "Гра в кальмара", теж вбралися у костюми з культового серіалу.

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