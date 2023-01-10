Кімнатні рослини почнуть активно зростати: краплі з вітамінами, яких потребують квіти в горщиках

Кімнатні рослини також потребують деяких вітамінів, щоб рости і розвиватися. Що потрібно квітам, щоб вони радували око? Читайте в матеріалі ТСН.ua, чим поливати вазони, щоб швидко росли.

В Telegram-каналі "Квіти та рослини" розповіли, якими вітамінами поливати кімнатні рослини, щоб вони почали ріст навіть взимку.

Квітам у горщиках подобаються вітаміни групи В. Вони добре впливають на рослини, прискорюють у них обмін речовин, допомагають зміцнити коріння, а тому квіти краще ростуть та розвиваються.

Які саме вітаміни є стимуляторами росту для вазонів

Вітамін В1 — потрібен рослинам, щоб допомогти їм краще пережити стресові умови, також стимулює зростання. Щоб підгодувати вазон, потрібно розвести у 1 літрі води 1 мл вітаміну.

Вітамін В3 (нікотинова кислота) — головна допомога, якщо потрібно реанімувати рослину. Готується розчин так само (на 1 літр води 1 мл вітаміну), але можете додати ще В1 або В6 для додаткового стимулювання розвитку.

Вітамін В6 — для стимуляції імунної системи рослин. Якщо у вас є хворі чи ослаблені квіти, такий розчин вам допоможе покращити їхній стан та зовнішній вигляд. Готується розчин у таких же пропорціях, що В3 та В1.

Вітамін В12 — важливий компонент у процесі вироблення хлорофілу, допомагає активувати зростання та обмін речовин. Також на 1 літр води потрібно всього лише 1 мл вітаміну, і можете обприскувати вазони.

Вітамін С (аскорбінова кислота) — цей вітамін потрібен рослинам, щоб вони могли чинити опір різноманітним захворюванням в зимовий період. Тобто виконує ту саму роль, що і в людському організмі. А ще аскорбінова кислота потрібна, щоб боротися з хлорозом. Пропорції розчину залишаються такими ж самими.