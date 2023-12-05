Кінь-циклоп спантеличив ветеринарів: тварина народилася з одним "діамантовим" оком (фото)

В Аргентині народилося лоша-циклоп з одним ромбовидним оком у центрі голови.

Про це пише Daily Star.

На жаль, бідолашна тварина померла через декілька хвилин після свого народження. Кінь з'явився на світ у маленькому селі у муніципалітеті Сукре-ель-Діа на північному заході Аргентини – практично невідомому районі для багатьох за межами країни.

На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, видно величезне око в центрі чола та гігантський язик, який стирчить з рота.

Кінь із одним оком / Фото: Jam Press

Ветеринари сказали, що тварина проживе недовго через проблеми з диханням, а деякі тоді стверджували, що це триватиме не більше декількох годин. Однак джерело повідомило, що насправді лоша померло майже одразу після народження.

Невідомо, чи було каліцтво спричинене генетичним захворюванням, забрудненням довкілля чи хворобою, через яку ембріон не розвивався належним чином в утробі матері.

Стверджується, що місцеві мешканці тепер живуть у страху, що інші тварини у цьому районі можуть постраждати на генетичні вади розвитку, оскільки виживання цього району залежить від сільського господарства та здоров'я худоби.

Жодних подальших оновлень про дослідження, проведені на тілі коня після його сумної смерті, не надходило, і в Мережі точаться суперечки про його точне місце народження і про те, чи це вплинуло на дивну подію.

За даними Національного інституту охорони здоров'я США, уроджені вади розвитку є серйозною проблемою для худоби і часто спричинені спадковими мутаціями.

Нагадаємо, золотистий ретривер народила унікальне цуценя із зеленою шерстю. Собаку назвали Мохіто.

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