Кінь королівської гвардії вкусив туристку: жінка ледь не знепритомніла (відео)

Вона підійшла надто близько до тварини.

У Лондоні туристці вдалося змусити заговорити королівського гвардійця, але вона заплатила високу ціну – її вкусив кінь.

Про це пише Daily Star.

21 липня жінка стала сфотографуватися із солдатом та його конем біля Музею домашньої кавалерії у центрі міста. За мить тварина вкусила її за праву руку. Мандрівниця закричала від болю, а потім їй стало зле, що спонукало солдата порушити мовчання. "Чи можете ви піти і викликати поліцейського?" – запитав він.

Відповідне відео з’явилося на YouTube. У ньому також видно, як жінка лежить на землі, а довкола неї перебувають люди, зокрема і поліцейський.

Цікаво, що біля гвардійця та коня висить табличка, де написано "ОБЕРЕЖНО: коні можуть вдарити або вкусити".

Королівська гвардія розміщується до виконання громадських обов'язків поза важливих королівських об'єктів. Окрім своєї церемоніальної ролі, вони відіграють і практичну роль у складі побутової дивізії британської армії.

Нагадаємо, коі пла, популярна традиційна страва, яку їдять у Таїланді та Лаосі, вважається причиною смерті близько 20 000 людей щороку. Вона спричиняє один із найагресивніших видів раку.

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