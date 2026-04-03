Кінь шокував, виконавши 38 трюків за 3 хвилини: що вміє тварина (фото)

Кінь із Північної Кароліни, США, продемонстрував свої вміння, виконавши 38 трюків менш ніж за три хвилини, що дозволило йому встановити рекорд.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Лорін Зепедата її 19-річний кінь Грінго вже десять років разом беруть участь у виставах, а їхня взаємодія сформувалася завдяки рокам довіри, турботи та уваги. Грінго народився в дикій природі, і після того, як Лорін усиновила його з державної установи, вона дресирувала мустанга за допомогою клікера та ласощів, подібно до того, як люди навчають собак.

Вона завжди давала коневі свободу вибору, але, як виявилося, йому справді подобається виступати, особливо коли це супроводжується ласощами та похвалою.

Кінь Грінго / © Guinness World Records

«Цей рекорд мав для нас велике значення, адже наш підхід до дресирування не є традиційним у світі кінного спорту», — сказала Лорін в інтерв’ю. «Дресирування за допомогою клікера та позитивне підкріплення зазвичай асоціюються з собаками, але мало хто усвідомлює, наскільки це ефективно і для коней. Коли ми виступаємо, це саме те послання, яке ми з великим ентузіазмом прагнемо донести: існують альтернативні, гуманні методи — і коні можуть виконувати важливу роботу, окрім верхової їзди».

Кінь почав з того, що зняв з себе ковдру та передав її Лорін, а потім перейшов до виступу з м’ячем. Далі Лорін наказала йому стати на п’єдестал, підняти кожну ногу, а потім усміхнутися в камеру.

У трюках з 13-го по 17-й використовувалися реквізити: Грінго мав помахати мініатюрним американським прапором, провести носом по крихітному іграшковому піаніно, подути в ріг, подзвонити у дзвіночок і обрати карту з колоди.

Потім Лорін показала Грінго комплекс вправ на піднятій платформі, який передбачав ставання певних ніг на ящик, а потім провела його у пірует і продемонструвала різні команди для стрибків.

Наостанок вони завершили свій виступ танцями, маршируванням і ходою задом наперед — а потім позували для чарівного селфі, посилали повітряні поцілунки та вклонилися.

Лорін дала пораду всім власникам коней: якщо ви хочете дресирувати їх так, як Грінго, просто робіть це з радістю.

«Під час виступів перед публікою мені допомагало пам'ятати, що коням нічого не потрібно доводити», — сказала вона. «І в той момент, коли ви по-справжньому це приймаєте, ваші стосунки з ними стають пріоритетом. Вони будуть прагнути лише порадувати вас, а все інше складеться само собою».

