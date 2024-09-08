Кінцівки собаки, коня і фламінго: ілюстратор намалював людські ноги, якби у них була структура, як у тварин

Автор поміркував, якою буде людина, якщо у неї відростуть ноги собаки, коня чи фламінго.

Люди часто плутають положення колін і щиколоток у більшості тварин. Усвідомлюючи це, ілюстратор Сатоші Кавасакі уявив людські ноги на основі скелету тварин.

Науковий консультант, який називає себе Rainmaker, оприлюднив малюнок у себе на сторінці у соцмережі Х.

Він зобразив людські ноги у структурі деяких тварин. Фото викликало збентеження у багатьох його підписників.

People often confuse the positions of knee and the ankle in most animals. Counscious of this, illustrator Satoshi Kawasaki imagined what would happen if human legs were drawn using animals' skeletons as a base



[human -> dog -> horse -> flamingo]



[✏️ satoshikawasaki] pic.twitter.com/WITqknTZcL — Massimo (@Rainmaker1973) August 30, 2024

Автор зазначив, що "люди часто плутають положення коліна та щиколотки у більшості тварин".

"Усвідомлюючи це, ілюстратор Сатоші Кавасакі (Satoshi Kawasaki) уявив, що станеться, якщо намалювати людські ноги, взявши за основу скелети тварин", – наголосив у пості Rainmaker.

На фото можна побачити, якою буде людина, якщо у неї відростуть ноги собаки, коня чи фламінго.

Не всі підписники сторінки Massimo оцінили таку дивовижу. Більшість зазначила, що це дивно і навіть жахливо.

Тим часом стало відомо про цілющі властивості котів.

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