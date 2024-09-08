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Кінцівки собаки, коня і фламінго: ілюстратор намалював людські ноги, якби у них була структура, як у тварин

Кінцівки собаки, коня і фламінго: ілюстратор намалював людські ноги, якби у них була структура, як у тварин

Що станеться, якщо намалювати людські ноги, взявши за основу скелети тварин / Фото: Credits

Автор поміркував, якою буде людина, якщо у неї відростуть ноги собаки, коня чи фламінго. 

Люди часто плутають положення колін і щиколоток у більшості тварин. Усвідомлюючи це, ілюстратор Сатоші Кавасакі уявив людські ноги на основі скелету тварин.

Науковий консультант, який називає себе Rainmaker, оприлюднив малюнок у себе на сторінці у соцмережі Х.

Він зобразив людські ноги у структурі деяких тварин. Фото викликало збентеження у багатьох його підписників. 

Автор зазначив, що "люди часто плутають положення коліна та щиколотки у більшості тварин". 

"Усвідомлюючи це, ілюстратор Сатоші Кавасакі (Satoshi Kawasaki) уявив, що станеться, якщо намалювати людські ноги, взявши за основу скелети тварин", – наголосив у пості Rainmaker.

На фото можна побачити, якою буде людина, якщо у неї відростуть ноги собаки, коня чи фламінго. 

Не всі підписники сторінки Massimo оцінили таку дивовижу. Більшість зазначила, що це дивно і навіть жахливо. 

Тим часом стало відомо про цілющі властивості котів. 

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