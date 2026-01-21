Кінець приватності та життя на Марсі: як штучний інтелект бачить світ через 50 років

ChatGPT дав моторошний прогноз на 2076 рік / © Pixabay

Чи стане штучний інтелект новою «Бабою Вангою»? Видання LADbible вирішило перевірити це, попросивши найпопулярніший чат-бот у світі описати життя на Землі у 2076 році (рівно через 50 років від сьогодення). Відповідь виявилася доволі тривожною.

Версія ChatGPT: Нерівність і контроль

На думку штучного інтелекту, у 2076 році світ зміниться до невпізнання. Ось головні тези прогнозу:

Кліматичний удар. Світ стане значно теплішим. Берегові лінії зміняться через підняття рівня моря, а міста доведеться повністю перебудувати — вони стануть щільнішими, але «зеленішими», щоб вижити в нових умовах. Людина-машина. Біотехнології та ШІ стануть «невидимими», але всюдисущими. Вони будуть вбудовані в повсякденне життя і навіть у людські тіла, стираючи межу між біологією та технікою. Кінець правди. Поняття приватності зникне. Влада і правда стануть категоріями, які важко визначити.

«Майбутнє визначатиметься не технологіями, а тим, хто їх контролює, створюючи світ, де прірва нерівності та людське процвітання існуватимуть пліч-о-пліч», — підсумував штучний інтелект.

Версія економістів: Зміна лідерів

Прогнози «живих» експертів збігаються з машинними у масштабності змін, але фокусуються на грошах. Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що до 2076 року:

Економічний центр світу зміститься в Азію. Головними гравцями стануть Китай та Індія , які потіснять США.

Викопне паливо стане історією — світ повністю перейде на відновлювану енергетику.

Транспорт стане надшвидким (надзвукові поїзди) та автономним (водіїв замінить автопілот).

Демографічна яма та Марс

ООН додає ложку дьогтю: до 2076 року ріст населення Землі майже зупиниться («нульовий приріст»). Однак є і «план Б». Частина людства може зустріти 2076 рік вже не на Землі. Футурологи вважають, що до цього часу перші колонії на Марсі стануть реальністю, і «світом» ми будемо називати вже дві планети.

