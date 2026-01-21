ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
2 хв

Кінець приватності та життя на Марсі: як штучний інтелект бачить світ через 50 років

ChatGPT описав світ у 2076 році, і ця картина не надто оптимістична.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Штучний інтелект

ChatGPT дав моторошний прогноз на 2076 рік / © Pixabay

Чи стане штучний інтелект новою «Бабою Вангою»? Видання LADbible вирішило перевірити це, попросивши найпопулярніший чат-бот у світі описати життя на Землі у 2076 році (рівно через 50 років від сьогодення). Відповідь виявилася доволі тривожною.

Версія ChatGPT: Нерівність і контроль

На думку штучного інтелекту, у 2076 році світ зміниться до невпізнання. Ось головні тези прогнозу:

  1. Кліматичний удар. Світ стане значно теплішим. Берегові лінії зміняться через підняття рівня моря, а міста доведеться повністю перебудувати — вони стануть щільнішими, але «зеленішими», щоб вижити в нових умовах.

  2. Людина-машина. Біотехнології та ШІ стануть «невидимими», але всюдисущими. Вони будуть вбудовані в повсякденне життя і навіть у людські тіла, стираючи межу між біологією та технікою.

  3. Кінець правди. Поняття приватності зникне. Влада і правда стануть категоріями, які важко визначити.

«Майбутнє визначатиметься не технологіями, а тим, хто їх контролює, створюючи світ, де прірва нерівності та людське процвітання існуватимуть пліч-о-пліч», — підсумував штучний інтелект.

Версія економістів: Зміна лідерів

Прогнози «живих» експертів збігаються з машинними у масштабності змін, але фокусуються на грошах. Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що до 2076 року:

  • Економічний центр світу зміститься в Азію. Головними гравцями стануть Китай та Індія, які потіснять США.

  • Викопне паливо стане історією — світ повністю перейде на відновлювану енергетику.

  • Транспорт стане надшвидким (надзвукові поїзди) та автономним (водіїв замінить автопілот).

Демографічна яма та Марс

ООН додає ложку дьогтю: до 2076 року ріст населення Землі майже зупиниться («нульовий приріст»). Однак є і «план Б». Частина людства може зустріти 2076 рік вже не на Землі. Футурологи вважають, що до цього часу перші колонії на Марсі стануть реальністю, і «світом» ми будемо називати вже дві планети.

Нагадаємо, штучний інтелект запитали, що б він зробив, якби на день став людиною. Відповідь ChatGPTшокувала і стала уроком людяності для всього Інтернету.

Дата публікації
Кількість переглядів
66
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie