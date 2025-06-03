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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Кінець світу скасовується: науковці вразили новим дослідженням

Дослідження відкриває шанс, що Земля уникне космічної катастрофи, яку раніше вважали неминучою.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Всесвіт

Всесвіт / © Freepik

Науковці з Даремського університету провели масштабне комп’ютерне моделювання й дійшли несподіваного висновку: ймовірність того, що Молочний Шлях зіткнеться з галактикою Андромеди в найближчі 10 мільярдів років, становить лише 50%.

Про це пише Daily mail.

Попередні дослідження стверджували, що таке зіткнення неминуче — й відбудеться вже приблизно через п’ять мільярдів років. Проте нові симуляції, яких було виконано понад 100 тисяч, враховують не лише взаємне гравітаційне притягання між Андромедою та Молочним Шляхом, а й вплив інших галактик, зокрема — Великої Магелланової Хмари.

«Наші результати показують, що навіть у разі зіткнення, воно, швидше за все, відбудеться тоді, коли Сонце та Земля вже перестануть існувати», — зазначив доктор Тілл Савала з Гельсінського університету.

За словами професора Еліс Дісон, яка є співавторкою дослідження, раніше вважалося, що галактики неминуче зіллються в одну велетенську структуру, яку вчені охрестили «Мілкомеда». Але тепер, за її словами, існує значний шанс уникнути цієї долі.

Хоча швидкість потенційного зіткнення — близько 220 000 миль на годину — вражає, вчені наголошують: навіть при злитті галактик ймовірність того, що зорі або планети зіткнуться одна з одною, — мізерна.

«Навіть якщо Андромеда й наблизиться до нас, це буде настільки повільний і розтягнутий у часі процес, що Земля його може навіть не застане», — каже професор Карлос Френк, співавтор дослідження.

Проте астрономи майже не сумніваються в іншому: вже приблизно через два мільярди років Молочний Шлях, швидше за все, зіллється з Великою Магеллановою Хмарою. Утім, це буде не масштабне, а так зване «мале злиття», яке суттєво не змінить структуру нашої галактики.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що загадку про походження золота у Всесвіті розкрито. Вчені знайшли підказку в архівних знімках телескопів NASA та ESA, зроблених два десятки років тому.

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