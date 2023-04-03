Кінолог назвав три популярні породи собак, яких слід уникати власникам-новачкам: пояснення

Чоловік пояснив, чому саме ці породи можуть стати "сюрпризом" для господарів.

Дресирувальник собак розповів, яких трьох популярних порід слід уникати власникам-новачкам.

Так, власник кінологічного центру, британець Адам Спайві поділився у своєму TikTok відео, де закликав триматися подалі від німецьких вівчарок, французьких бульдогів та кокер-спанієлів.

Він зазначив, що ці тварини можуть стати "сюрпризом" для господарів.

Під номером три – німецька вівчарка

Фото: pixabay.com

"Німецька вівчарка — шляхетний, вірний, розумний, інтелігентний сімейний собака, однак вони сильно перевиховані, і кожна друга німецька вівчарка, яку ми бачимо, має проблеми, пов'язані із занепокоєнням. Це тому, що люди, які купують їх уперше, часто не знають, що роблять, внаслідок чого німецька вівчарка може розвиватися дуже і дуже швидко", - поділився він.

На другому місці – французький бульдог

Фото: pixabay.com

"Бульдоги за своєю природою чудово ладнають з людьми та дітьми, проте вони схильні до агресії до тварин, і ми часто бачимо це у французьких бульдогів. Багато французьких бульдогів, яких ми бачимо, сильно виснажені, тому їм потрібні операції, щоб допомогти їм дихати, і вони можуть дуже швидко стати власними, тому що вони начебто розпещені, бажані маленькі двірнята. Не знаючи, що таке правильна соціалізація, французький бульдог може стати дуже впертим та проблемним", - розповів Адам.

Номер один – кокер-спанієль

Фото: pixabay.com

"Правильно, це порода номер один, з якою ми маємо справу, суперрозумна, суперактивна. Але якщо ви не знаєте, як керувати собакою з такою сильною робочою етикою, з таким сильним інтелектом, вона ходитиме красти речі", - зазначив кінолог.

Попри суперечки серед юзерів, відео швидко стало вірусним, набравши понад 1,4 млн переглядів, 51 тисячу вподобань та 1716 коментарів.

Нагадаємо, під Києвом у кошеняти виявили сказ. У Броварах та громадах району оголосили карантин на два місяці.

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