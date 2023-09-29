Кінолог назвав три породи собак, яких він ніколи б не завів: пояснення

Засновник компанії American Standard Dog Training, що базується у Флориді, США, назвав три породи собак, яких він особисто не став би заводити як професійний дресирувальник.

Кінолог Гаррет Вінг закликав триматися подалі від алабая, бладгаунда та чихуахуа. Відповідне відео він опублікував у своєму TikTok.

Номер один – алабай

Алабай / Фото: pixabay.com

"Починаю з номера 1, середньоазіатської вівчарки, також відомої як алабай. Самці можуть важити понад 77 з лишком кг, і вони чудові опікуни худоби, але проблема в тому, що у мене немає худоби", - пояснив він.

Вінг, який має більш ніж 20-річний досвід дресирування собак у правоохоронних органах, додав, що якщо у вас вдома є худоба, цей собака може бути корисним, щоб "допомогти захистити стадо".

На другому місці – бладгаунд

Бладгаунд / Фото: Getty Images

"Самці можуть важити до 50 кг", - пояснив він. "Але мене турбує не розмір, а їхня жирна шкіра. Через жирну шкіру вони смердять так, як жоден інший собака. Мене не хвилює, скільки разів ви їх купаєте, просто від них виходить запах, якого важко позбутися".

Під номером три – чихуахуа

Чихуахуа / Фото: pixabay.com

"Якби мені потрібен був кілограмовий демон із підземного світу, який не служив би жодній іншій меті, окрім як сидіти у мене на колінах і кусати все, що перебуває в межах метра від мене, то я б узяв чихуахуа, але це буде важке завдання", - заявив Гаррет.

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