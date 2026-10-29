Кінолог із 30-річним досвідом назвав 5 найкращих собак для сім’ї з дітьми: хто очолив список

Найкращі породи собак для сімей із дітьми — топ-5 від кінолога / © pexels.com

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Кінолог і фахівець із поведінки собак Кейсі Рей назвав п’ять порід, які, на його думку, найкраще підходять для родин із дітьми. Саме цим собакам він найбільше довіряє, коли поруч перебувають його онуки.

Про це повідомило видання Express.

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Свій рейтинг фахівець склав, спираючись майже на 30 років досвіду роботи із собаками. За його словами, він обирав породи, які зазвичай легше адаптуються до життя в родині та не потребують від власників значного досвіду у дресируванні.

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Цікаво, що до п’ятірки не потрапив золотистий ретривер, якого часто вважають одним із популярних варіантів для родин.

5. Гаванський бішон

П’яту сходинку Кейсі віддав гаванському бішону — невеликій породі, яка є національною породою Куби. Фахівець назвав цих собак чудовими компаньйонами для всієї родини.

За його словами, гаванські бішони потребують мінімального дресирування. Завдяки невеликому розміру він також вважає їх зручним варіантом для сімейного життя.

4. Бернський зенненхунд

Наступним до списку потрапив бернський зенненхунд. Попри великі розміри, Кейсі порівняв представників цієї породи з плюшевими ведмедиками та зазначив, що вони добре почуваються в родині.

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Водночас кінолог наголосив на важливості правильної соціалізації. Власникам також варто враховувати розміри бернських зенненхундів і наглядати за їхнім спілкуванням із дітьми.

3. Лабрадор-ретривер

Третє місце посів лабрадор-ретривер. Кейсі назвав цих собак універсальними сімейними компаньйонами, з якими можна вести активний спосіб життя, ходити в походи чи просто відпочивати вдома.

Лабрадорів також цінують за товариськість, відданість та інтелект. На думку кінолога, ця порода добре підходить для життя в родині.

2. Пудель

На другій позиції опинився пудель. Кейсі насамперед звернув увагу на високий інтелект представників цієї породи.

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За його словами, пуделів можна навчати складних команд і високого рівня слухняності, водночас вони можуть бути звичайними домашніми компаньйонами. Фахівець також зазначив, що нечасто стикається з реактивними чи агресивними представниками цієї породи.

1. Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Перше місце у рейтингу Кейсі віддав кавалер-кінг-чарльз-спанієлю. Він вважає цих собак надійними для родин із дітьми різного віку — від немовлят до старших дітей.

За словами фахівця, представники породи можуть добре почуватися навіть у великій та активній родині, де навколо постійно щось відбувається.

Водночас Кейсі наголосив, що рішення завести собаку означає довготривалу відповідальність, яка залежно від породи може тривати 10, 15 або навіть 20 років. Перед вибором тварини важливо врахувати особливості конкретної породи та потребу в належному дресируванні.

Фахівці також радять не залишати собак із дітьми без нагляду незалежно від характеру чи породи тварини.

Нагадаємо, раніше популярні лабрадори та золотисті ретривери поступилися місцем іншим породам у добірці кінолога. Експерт пояснив, яких собак радить обирати для родини та чому.

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