Кинула метамфетамін і повернула дітей: мама розповіла про складну боротьбу з наркозалежністю (фото)

Свого часу вона навіть втратила опіку над дітьми.

Мама розповіла про свою болісну боротьбу із залежністю від внутрішньовенного метамфетаміну.

Про це пише Daily Star.

Справи були настільки погані, що Соня Джонсон із Флориди, США, навіть втратила опіку над своїми дітьми. Однак тепер їй вдалося змінити своє життя.

Відсвяткувавши майже п'ять років тверезості, Соня Джонсон подолала залежність, відновила опіку над своїми дітьми та тепер допомагає іншим батькам на шляху до одужання.

Бурхливі стосунки 39-річної жінки з наркотиками почалися у ніжному 11-річному віці, коли вона вперше спробувала цигарки. З роками вона глибше поринула у світ зловживання психоактивними речовинами, зокрема алкоголь, марихуану, екстазі, кислоту, кокаїн, героїн та метамфетамін.

Соня Джонсон / Фото: Sonya Johnson/Cover Images

"Моя залежність почалася після того, як я пережила низку травм у дитинстві", - розповіла Соні, яка живе в Сарасоті. "Я втратила дитину, а потім помер батько цієї дитини. Наркотики та алкоголь допомогли заглушити сором, провину, біль та горе, які я відчувала. Моя залежність також дала мені приналежність. Я думала, що маю друзів у групі споживачів, з якими я тусуюся".

Соня Джонсон / Фото: Sonya Johnson/Cover Images

У підлітковому віці кокаїн став улюбленим наркотиком Соні, що призвело її до деструктивної поведінки, такої як брехня та злодійство. Її життя пішло донизу, коли вона потрапила в жорстокі стосунки, зіткнулася з фінансовим крахом і звернулася до дешевших, але настільки ж руйнівних наркотиків, таких як метамфетамін та опіоїди, щоб задовольнити свою залежність.

"Я виявила, що хоча метамфетамін і не був таким сильним, як кокаїн, він діяв набагато довше і був набагато дешевшим", - сказала вона. "Я вживала метамфетамін у поєднанні з опіоїдами".

Соня Джонсон / Фото: Sonya Johnson/Cover Images

Батьки Соні робили відчайдушні спроби врятувати свою дочку, надаючи їй гроші, машину та житло, але вона витрачала гроші на наркотики, що призвело до виселення та бездомності. Її залежність також коштувала їй водійських прав, що призвело до численних порушень правил дорожнього руху та арештів за керування у нетверезому стані.

Зрештою, Джонсон розірвала аб’юзивні стосунки та переїхала з Флориди до Джорджії, де познайомилася зі своїм нинішнім чоловіком та батьком двох дітей Стівеном.

"Мій чоловік теж боровся із наркозалежністю, — зазначила Соня, — але протягом декількох місяців ми намагалися жити без наркотиків. Коли я завагітніла, я вирішила залишатися чистою заради своєї майбутньої дитини. Після пологів ми з чоловіком одружилися і в нашій сім'ї з'явилася ще одна дитина".

Соня із чоловіком та сином / Фото: Sonya Johnson/Cover Images

Однак незабаром пара знову опинилася у пастці наркотиків, і Соня вдалася до внутрішньовенного вживання.

Наслідки їхньої залежності загострилися, коли співробітники Департаменту у справах дітей та сім'ї прибули до них додому та провели тест на наркотики.

"Коли я провалила тест, вони попередили, що повернуться через 45 днів, пообіцявши закрити справу, якщо я пройду другий тест", - сказала вона. "Коли вони повернулися, я пройшла повз, використовуючи синтетичну сечу".

Соня і Стівен / Фото: Sonya Johnson/Cover Images

Усього через п'ять днів після закриття справи у Соні та її чоловіка сталася запекла суперечка щодо вкраденого чека, внаслідок чого вона вистрибнула з машини та отримала травму. Перехожий зателефонував до поліції, і Стіва заарештували за домашнє насильство.

Щоб захистити своїх дітей, чотирирічного Ейдена та шестирічного Ніколаса від прийомної родини, Соня вирішила залишити їх жити з бабусею. Через два роки у Стівена діагностували хронічну серцеву недостатність через велику шкоду, завдану його організму наркотиками. Шість місяців він провів у лікарні.

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До 2017 року, попри деяке поліпшення свого стану, Стівен продовжував вживати наркотики навіть після того, як був ув'язнений, що призвело до неодноразових арештів та подальших поїздок до реабілітаційного центру. Цей руйнівний цикл тривав 18 місяців.

"Я втратила своїх дітей, і мені здавалося, що я теж втратила чоловіка, я була така вбита горем", - сказала вона. "Я впала у запій, проводячи тижні чи місяці без контактів зі своїми дітьми. Я спала з усіма, хто мав наркотики. Я продовжувала входити до в'язниці та виходити з неї. У моєму житті також був темний та духовно тривожний аспект. Люди, якими я себе оточувала, були залучені до небезпечної діяльності, такої як торгівля наркотиками. Це було жахливо. Я знала, що мені тут не місце, але почувалася в пастці і мені більше не було куди повернутися".

Соня і Стівен / Фото: Sonya Johnson/Cover Images

Поворотний момент для Соні настав у її день народження у липні 2018 року, коли її заарештували за водіння без прав дорогою до наркопритону. Зіткнувшись із численними звинуваченнями у кримінальних злочинах, зокрема зберігання контрольованих речовин та провезення контрабанди до слідчого ізолятора, вона знову опинилася у в'язниці.

Під час свого перебування у в'язниці Соня відвідувала різноманітні зустрічі. Поворотний момент стався в суді, коли жінка, яка пережила подібну подорож, виступила за те, щоб Соня пройшла лікування, а не вирушила до в'язниці. Соня отримала шанс на одужання.

У липні 2019 року Соня стала тверезою і вже наступного року відновила опіку над дітьми. Відновити їхні стосунки було нелегко, оскільки її діти пережили роки відсутності та болю. Тим не менш, Соня старанно працювала, щоб повернути їхню довіру та любов.

Сьогодні Соня чиста вже п'ять років. Вона та її чоловік, які також звернулися за допомогою та досягли тверезості, відновили свої стосунки, зосередившись на самовдосконаленні та підтримуючи одужання одне одного.

Соня з чоловіком та синами / Фото: Sonya Johnson/Cover Images

Наразі Соня співпрацює з некомерційною організацією "Національний альянс із психічних захворювань", допомагаючи батькам у реалізації прав опіки та ухвалення рішень на користь своїх дітей у рамках програми "Батьки для батьків".

"Я зосереджена на розвитку цієї програми та допомоги більшій кількості батьків, які, як і я, стикалися з проблемами системи захисту дітей, наркозалежністю, проблемами психічного здоров'я та тюремним ув'язненням", - сказала вона. "Особисто я проходжу терапію, щоб впоратися зі своїми травмами, і я все ще активно беру участь у своїй 12-кроковій програмі відновлення. Я часто відвідую реабілітаційні центри та в'язниці, щоб поділитися власним досвідом одужання. Я дорожу часом, який проводжу зі своєю сім'єю, особливо з моїми 13- та 15-річним синами, які нагадують мені про те, як важливо жити справжнім моментом та максимально використати його. Моя головна життєва мета – просто насолоджуватися кожним моментом. Зараз ми з чоловіком перебуваємо в періоді зростання – він розпочав свій власний бізнес, і ми обоє наближаємося до п'яти років тверезості".

Соня з чоловіком / Фото: Sonya Johnson/Cover Images

Нагадаємо, мама показала шокувальні знімки свого наркозалежного сина з різницею в декілька місяців. Вона попередила про наслідки зловживання наркотиками.

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