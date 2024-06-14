Кинув школу, щоб воювати: 90-річний чоловік отримав диплом про закінчення середньої школи

Чоловік із Мічигану, США, який покинув школу, щоб воювати в Корейській війні, нарешті отримав атестат про середню освіту у віці 90 років.

У пресрелізі державних шкіл Портіджа повідомляється, що Боб Бонгомм отримав почесний атестат про середню освіту в Центральній середній школі Портіджа, де він навчався до того, як був призваний до армії 1951 року.

Бонгомм каже, що часто думав про те, щоб повернутися до школи, але з роками його увага була зосереджена на 40-річній кар'єрі на паперовій фабриці та вихованні чотирьох дітей. "Життя завжди ставало на заваді", - сказав він.

Боб снідав зі своєю невісткою Діаною, коли вона запитала його про його список бажань. "Я хотів би закінчити школу і піти на випускний", - відповів Бонгомм.

Незабаром його невістка зв'язалася з державними школами Портіджа в надії здійснити його мрію про отримання диплому.

"Я бачила бажання в його очах, коли він говорив про це", - сказала вона. "Перед тим, як його життя закінчиться, я хотіла переконатися, що він зможе насолоджуватися і займатися цими речами".

Вона поговорила з директором державних шкіл Портіджа Марком Білангом і незабаром на засіданні місцевої ради з питань освіти чоловіку вручили диплом.

90-річний Боб Бонгомм під час вручення диплому / Фото: Portage Public Schools

"Для нас велика честь вручити Бобу диплом, яким він пожертвував багато років тому, щоб служити своїй сім'ї та країні", - сказав Біланг. "Дякуємо за вашу службу нашій країні".

Нагадаємо, раніше у США чоловік закінчив школу у 106 років. Свого часу він не закінчив навчання через необхідність утримувати свою сім’ю.

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