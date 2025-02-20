Кішка-авантюристка отримала довічний безкоштовний проїзд після самостійної подорожі потягом – фото

У Великій Британії відважна кішка стала справжньою зіркою залізничних пригод. Якщо нещодавно мейн-кун за окликом Міттенс стала випадковою пасажиркою декількох авіаційних рейсів, то Тіллі вирушила у свою подорож "сплановано".

Як повідомляє New York Post, дворічна мандрівниця подолала понад 27 км потягом, мандруючи від Вейбріджа до лондонського вокзалу Ватерлоо без свого господаря. І тепер її історія отримала неймовірне продовження – Південно-Західна залізниця вручила Тіллі власну смарт-картку "Cat2Go", що гарантує їй безкоштовний проїзд потягами на все життя.

Після того, як Тіллі вирушила в свою неймовірну подорож, її власнику, 52-річному Майклу Гарді, довелося їхати через усю столицю, аби забрати свою вусату улюбленицю та повернути її додому.

Тіллі / Фото: SWNS

Тіллі / Фото: SWNS

Щойно історія потрапила до заголовків новин, Південно-Західна залізниця вирішила зробити для тварини особливий подарунок – власну смарт-картку для майбутніх пригод у своїх поїздах.

"На випадок, якщо наша вусата мандрівниця знову виявиться по-котячому авантюрною, ми вирішили видати Тіллі її власну смарт-картку "Cat2Go" – з правом безкоштовного проїзду нашою мережею протягом усіх дев'яти її життів. Їй просто потрібно не забути доторкнутися до неї!" – сказав прессекретар.

Тіллі / Фото: SWNS

Власник Майкл зустрінеться зі співробітниками станції Вейбрідж, щоб отримати фізичну копію залізничної картки, на якій буде вказано ім'я Тіллі.

Нагадаємо, турист проїхав у таксі майже 1000 км в неправильному напрямку. Мандрівник припустився помилки.

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