- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 545
- Час на прочитання
- 2 хв
Кішка ховається під ковдру: що означає така поведінка та коли варто бити на сполох
Звичка ховатися під ковдрою може бути природною або пов’язаною зі страхом і дискомфортом. Експерти пояснили, на що варто звернути увагу.
Багато власників помічали, що їхні кішки полюбляють залазити під ковдру — іноді на ніч, іноді вдень, просто щоб перепочити. Ветеринари пояснюють: така поведінка може бути цілком природною, але іноді вона свідчить про стрес або проблеми зі здоров’ям.
Про це повідомило видання Catster.com.
Однією з найпоширеніших причин є інстинкт виживання, який кішки успадкували від своїх диких предків. У природі вони ховалися в норах або серед трави, щоб уникнути хижаків і спостерігати за здобиччю. Хоча домашні улюбленці більше не потребують таких заходів безпеки, інстинкт залишився.
Друга причина — пошук безпеки і спокою. Тварини, як і люди, прагнуть тепла та захисту. Під ковдрою кішка почувається захищеною, особливо коли поруч її господар. Такий ритуал може бути способом відчути зв’язок із людиною і створити власну «зону комфорту».
Для деяких кішок важливим чинником є комфорт під час сну. Вони віддають перевагу закритим просторам, де ніщо не заважає відпочинку. Такі тварини часто люблять спати в переносках або спеціальних норах для котів — ковдра дає подібне відчуття безпеки.
Інколи це може бути проявом гри. Кішка ховається під ковдрою, а потім раптово вистрибує, атакуючи рухомий об’єкт або навіть іншу кішку. Така поведінка — частина природного ігрового інстинкту, який допомагає підтримувати форму та тренує реакцію.
Ще одна причина — тривожність або страх. Якщо в оселі з’явилися гучні звуки, нові запахи чи незнайомі люди, полохлива тварина може спробувати сховатися під ковдрою. Ветеринари радять звернути увагу, якщо це трапляється часто — у більшості випадків достатньо змінити обстановку або усунути джерело страху.
Не менш важливий фактор — тактильні відчуття. Деяким кішкам просто подобається текстура певної тканини. Вони вибирають ковдри з м’яких або теплих матеріалів, які приємні для шкіри та шерсті.
Остання, сьома причина — можлива хвороба. Якщо кішка раптом почала часто ховатися, уникає контактів і виглядає пригніченою, це може бути сигналом поганого самопочуття. Ветеринари радять у такому випадку не зволікати й звернутися до клініки для перевірки здоров’я тварини.
Нагадаємо, коти не лише тішать господарів, а й реально покращують психічний та фізичний стан. Доведено: спілкування з ними знижує стрес і зміцнює серце.