Кішка-мандрівниця "зайцем" поїхала до іншого міста: чи знайшли її господарі

Кішка / ілюстративне фото / © pexels.com

Несподівана пригода сталася з кішкою з Німеччини: полюючи на мишей, тварина випадково застрибнула у поїзд і поїхала до великого міста. Пасажири помітили незвичайну «мандрівницю», яка здолала 60 км, а вже на станції в Гамбурзі її зустріла поліція.

Про це пише Bild.

У Німеччині кішка, яка полювала на мишей, несподівано стала пасажиркою регіонального поїзда. Тварина, застрибнувши у вагон на станції Любек-Мойслінг, за 38 хвилин доїхала до великого міста Гамбурга.

Цікаво, що кішка подорожувала «зайцем», залишаючись непоміченою для більшості пасажирів. Лише один уважний свідок зателефонував до поліції, щоб повідомити про незвичайну попутницю. На кінцевій станції поліцейські вже чекали на чотирилапу мандрівницю.

Щасливу «втікачку» одразу нагодували і напоїли, а потім відвезли до місцевого притулку для тварин. Виявилося, що господарі кішки вже розшукували її після того, як тварина втекла від жінки, яка намагалася її спіймати на пероні. Тепер щасливі власники можуть забрати свою улюбленицю з Гамбурга додому до Любека.

Кішка-мандрівниця, яка повернулася додому після поїздки до іншого міста / © Bild

До слова, у Новій Зеландії кіт на ім’я Леонардо да Пінчі здобув славу завдяки своїм незвичайним «здібностям». Пухнастик спеціалізується на крадіжці спідньої білизни, чим привернув увагу не лише власників, а й усіх місцевих жителів, ставши справжнім кримінальним авторитетом у світі котів.