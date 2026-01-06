Кішка народила кошеня з двома обличчями: який вигляд воно має (чутливі кадри)

Кошеня / © unsplash.com

Любителі тварин у всьому світі були водночас зачаровані та засмучені кадрами, які опублікував 26-річний Абдулрауф Муса з Лагоса, Нігерія. Чоловік показав у соцмережі TikTok новонароджене кошеня, яке з’явилося на світ із рідкісною аномалією — двома обличчями.

Про це пише Newsweek.

Автор показав кішку-маму з її виводком. На перший погляд, усі малюки виглядали звичайно, але коли чоловік узяв до рук одне з смугастих кошенят, глядачі побачили дещо неймовірне.

Тварина мала звичайні чотири лапи, два вуха і хвіст, але її голова була поділена між двома носами, двома ротами та чотирма очима.

«Моя кішка народила кошеня з двома обличчями», — підписав ролик автор.

Кошеня з двома обличчями / © Фото з відкритих джерел

Він також зазначив у коментарі, що навіть ветеринари були шоковані: «За словами лікарів, вони раніше не бачили нічого подібного».

Що таке «кіт Януса»

Така аномалія відома як дипрозоп (черепно-лицьове дублювання). Тварин із цією вадою називають «котами Януса» — на честь римського бога Януса, який зображувався з двома обличчями, що дивляться в різні боки. Це відбувається, коли обличчя розширюється і частково дублюється ще в утробі матері.

Відео набрало понад 4,4 мільйона вподобань. Користувачі у коментарях висловлювали співчуття та захоплення. Хтось навіть згадав відомий вірш «Двоголове теля» Лаури Гілпін, який описує красу останніх хвилин життя істоти, що не має шансів на виживання.

«Сьогодні ввечері він живий… І коли він дивиться в небо, там вдвічі більше зірок, ніж зазвичай», — цитували юзери рядки поезії.

Деякі коментатори сподівалися на диво: «Це просто мутація. Воно виживе, йому просто потрібна допомога з годуванням». Інші ж були більш реалістичними, зазначаючи, що такі кошенята рідко живуть довше одного дня.

Який вердикт лікарів

На жаль, прогнози скептиків виявилися правдивими. Власник тварини повідомив, що звернувся до фахівців.

«Я вже зв’язався з ветеринаром, сподіваюся, щось можна зробити», — писав він спочатку.

Проте пізніше Абдулрауф Муса розповів журналістам, що лікар порадив евтаназію (усипляння), оскільки стан кошеняти був несумісний із життям. Водночас він заспокоїв підписників, що мама-кішка та інші кошенята почуваються добре.

Більшість котів Януса помирають невдовзі після народження через складнощі з харчуванням або внутрішні дефекти. Проте історія знає унікальні винятки.

Найвідоміший кіт Януса на ім’я Френк і Луї прожив рекордні 15 років і 87 днів. Він мав один мозок, але два обличчя, причому лише один рот був функціональним для їжі. Завдяки любові та догляду своєї власниці, ветеринарної медсестри, він потрапив до Книги рекордів Гіннеса і помер від старості у 2014 році.

