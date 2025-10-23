Кішка поводиться дивно після операції господарки: зворушлива історія підкорила Мережу (фото)

Кішка. Фото: u/Pooraf666

Жінка, яка нещодавно перенесла операцію на коліні, розповіла, як її кішка поводиться відтоді, як вона повернулася додому. Тварина не відходить від господарки й проводить поруч із нею майже весь час. Зворушливий допис із фото швидко став вірусним на платформі Reddit і викликав хвилю підтримки від користувачів.

Про це повідомило видання Newsweek.

Авторка історії з ніком u/Pooraf666, опублікувала фото своєї чорної кішки, на ім’я Боббі. На знімку видно, як тварина лежить біля травмованого коліна жінки, дивлячись на неї уважним і турботливим поглядом.

У дописі власниця зазначила, що кішка відразу почала лежати на її нозі після операції, муркотіла й намагалася бути поруч, але не торкалася місця травми.

«Вона одразу почала лежати мені на нозі та муркотіти. Вона також заснула між мною та моїм партнером і була такою маленькою милою. Можливо, мене зазвичай не буває вдома вдень, тому вона щаслива, але здається, що вона особливо мила. Чи таке взагалі буває?», — написала жінка.

Вона додала, що після повернення з лікарні кішка стала особливо ласкавою і проводила з нею майже весь день. «Вона також дуже ласкава зі мною з того часу, як я повернулася додому, і схильна притулятися до моєї травмованої ноги, коли це можливо», — розповіла авторка.

У коментарі для Newsweek жінка пояснила, що не очікувала такої поведінки, адже Боббі зазвичай спокійна, але не надто контактна. Тепер же кішка весь час перебуває поряд, муркоче й стежить за господаркою.

Допис зібрав понад 13 тисяч уподобань і понад 600 коментарів. Багато користувачів поділилися власними історіями про те, як їхні тварини відчували, коли їм було погано, або ставали лагіднішими під час хвороби власників.

Представниця Embrace Pet Insurance, ветеринарних технік Ембер Баттейгер, у коментарі Newsweek зазначила, що коти — надзвичайно спостережливі тварини. Вони можуть не проявляти емпатію в людському розумінні, але здатні помічати зміни у поведінці, тоні голосу чи запаху господаря.

«Багато власників котів кажуть, що їхні кішки стають більш ласкавими або прив’язливими під час хвороби чи емоційного стресу, часто притискаються ближче, муркочуть більше або просто залишаються поруч», — пояснила фахівчиня.

Баттейгер також нагадала, що відомі випадки, коли коти виявляли хвороби у своїх господарів ще до встановлення діагнозу. Найвідомішим прикладом є кіт Оскар із будинку для літніх людей у Род-Айленді, який, за повідомленнями, міг передбачати смерть пацієнтів, лягаючи поруч із ними в останні години життя.

