Кішка перетворилася на "ягня": американка випадково завела рідкісного кучерявого кота

Кішка Феті / © Newsweek

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Коли Сара Абдалла з Лос-Анджелеса взяла додому білосніжне кошеня, вона не підозрювала, що з часом тварина кардинально зміниться. Спершу улюблениця мала звичайну пряму шерсть, але з віком її хутро стало кучерявим, наче в ягняти. Згодом з’ясувалося, що кішка належить до надзвичайно рідкісної породи — ламбкін.

Про це повідомила видання Newsweek.

Зараз Феті вже три роки. Її зовнішність привернула увагу користувачів TikTok: відео з кішкою, яке Сара опублікувала на платформі, набрало понад 2 мільйони переглядів і 380 тисяч уподобань. У ролику тварина тулилася до руки господарки, демонструючи свою незвичну хвилясту шерсть.

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«Її шерсть насправді була переважно прямою, коли вона була кошеням, але коли вона виросла, вона перетворилася на красиві кучері, які вона має зараз. Люди завжди питають, чи їй зробили хімічну завивку, але ні — ці кучері повністю натуральні», — зазначила Сара.

Жінка також зауважила, що у Фети виявилися й інші особливості. Зокрема, у неї гетерохромія — одне око блакитне, інше — зелене. Крім того, у тварини виявили вади слуху.

Фета виявилася представницею породи ламбкін — молодої й маловідомої породи котів, яку вивели шляхом схрещування манчкіна та селкірк-рекса. Основні риси ламбкінів: короткі лапи, клиноподібна голова з великими вухами, виразні очі та кучерява шерсть із густим підшерстям. Завдяки своїй унікальній зовнішності ці тварини швидко завойовують популярність у Мережі.

У коментарях до відео користувачі активно обговорюють зовнішність Фети. Дехто вперше дізнався, що в котів може бути природно кучеряве хутро, інші жартують, що тварина регулярно відвідує салон краси.

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